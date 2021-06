El PP cree que Barbón continúa "poniéndose de perfil" sobre los indultos

El PP de Asturias ha advertido de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, continúa "escondiéndose y poniéndose de perfil" en relación a los indultos sobre los líderes independentistas, lo que refleja que apoya las "tesis" del Gobierno de Sánchez para seguir en La Moncloa "a cualquier precio".



A juicio del diputado Pablo Álvarez-Pire, Barbón no respondió ayer a esta cuestión al decir que hay que "respetar el marco de decisión del Consejo de Ministros para que adopte las decisiones que considere oportunas en el marco de la legalidad".



"Tiene que decir tiene claramente con quién está: o está con los españoles o está contra los españoles", ha advertido el popular en rueda de prensa, quien ha recordado al presidente que "la soberanía nacional no se acaba una vez que uno pasa El Huerna, sino que importa y atañe a todos".



Álvarez-Pire ha pedido a Barbón que se pronuncie sobre si cree que Sánchez "está dispuesto a vender la soberanía nacional a cambio de un día más en La Moncloa".



Así, ha avanzado que el PP registrará una proposición no de ley en la cámara asturiana para que todos los grupos parlamentarios se pronuncien sobre los indultos.



Junto a él ha comparecido la diputada del PP por Asturias Paloma Gázquez, quien ha asegurado que los indultos son "injustos" y un "insulto" a todos los ciudadanos. EFE