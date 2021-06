Covadonga Díaz: "me parece una auténtica locura meter a 5.000 personas en un concierto"

La concejala de Festejos en el Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, a día de hoy no contempla otra opción para las fiestas de San Mateo que no sea recurrir al Auditorio Príncipe Felipe para concentrar conciertos y eventos masivos y con un máximo de 1.500 personas, al igual que en la edición de 2020. La concejala señala que aventurarse en San Mateo a aglutinar a 5.000 personas me parece una auténtica locura, siempre que la comunidad esté en nivel 1 de alerta tal y como propone el Ministerio de Sanidad. Añade que yo arriesgarme a poner una carpa en el exterior para albergar a 5.000 personas en un concierto y que Oviedo el 3 de septiembre entre en fase 3 y tener que devolver 3.500 entradas me parece un poco atrevido por parte de una administración.





En cuanto a la ubicación de los chiringuitos de cara a las fiestas, reitera que habrá nueve chiringuitos en la Plaza de Porlier, 4 para asociaciones en Eusebio González Abascal, 20 en el Paseo del Bombé, 4 en el Pavo Real y 4 en el Parque del Truébano. Excepto los cuatro puestos para asociaciones en Eusebio González Abascal, la concejala declara que al resto podrá optar cualquier hostelero de Oviedo. Por otro lado también está pendiente de ultimar la ubicación de las barracas; en ese sentido, ya hay un protocolo para la instalación y ahora el Ayuntamiento está pendiente de las solicitudes; estamos mirando que se puedan ubicar de nuevo en el parking del Centro Comercial Los Prados, y además llegó una solicitud de una asociación de feriantes que se quiere instalar en La Corredoria para el día de San Juan, porque en el barrio no habrá fiestas de prao. En todo caso, Covadonga Diaz, puntualiza que no obstante el permiso tendría que llegar de los técnicos de vías, porque ya no es una competencia de la Concejalía de Festejos