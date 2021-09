El coronavirus sigue a raya en Asturias: solo diez contagios

Asturias sumó ayer miércoles diez nuevos contagios por coronavirus, sin que se registrara ningún fallecimiento, y presentó una tasa de positividad del 0,59 por ciento tras la realización de 2.039 pruebas de detección de la covid-19, según el balance publicado este jueves por el Gobierno del Principado.



En la jornada del miércoles se produjeron cinco ingresos en planta y seis en UCI, mientras que las altas ascendieron a tres.



Actualmente, hay veintidós pacientes hospitalizados en planta con confirmación o sospecha de covid y otras once personas permanecen en unidades de cuidados intensivos.



La ocupación total por covid en los hospitales asturianos es del 0,99 por ciento y, en el caso de las UCI, se eleva al 3,69 por ciento.



Asimismo, en el Principado hay dos brotes activos, ambos detectados entre el 13 y 19 de septiembre, con un total de 13 casos.



VACUNACIÓN SIN CITA



Esta semana la vacunación sin cita previa se traslada a los campus de la Universidad de Oviedo para aumentar el grado de inmunización de personal y alumnado de la institución académica.



La unidad móvil se ha ubicado en las inmediaciones del edificio Severo Ochoa en el campus de El Cristo, y mañana se trasladará al del Milán, ambos en Oviedo, y las personas interesadas, sean o no universitarios, deberán acudir entre las 09:00 y 12:00 horas con su carné de identidad para recibir la profilaxis.



Además, el Sespa mantiene abierto el sistema de autocita para captar a la población mayor de 12 años pendiente de vacunar y se puede solicitar cita en el siguiente enlace: https://ciges.asturias.es/ .



Las personas interesadas pueden seleccionar fecha y hora para recibir la profilaxis seleccionando solicitud de cita previa - Llamamiento de vacunacióncovid, 12 años o más.



El sistema genera citas según se van rellenando las agendas y, por este motivo, se aconseja a las personas interesadas que insistan si no logran inscribirse en un primer momento, puesto que paulatinamente se irán creando huecos para recibir la profilaxis.



Por otro lado, Salud continúa con la campaña Vacúnate ho/Vacúnate ne, para la que cuenta con diferentes acciones en redes sociales animando a la vacunación en las que colaboran, entre otros, deportistas, escritores y cantantes asturianos o relacionados con Asturias.



CRIBADO POBLACIONAL MEDIANTE PCR



Las autoridades sanitarias han ampliado su llamada a participar en un cribado de coronavirus mediante PCR a toda la población sin pauta completa de vacunación y que haya estado expuesta a situaciones de riesgo en los últimos días, con el fin de mejorar la identificación de contagios y contactos y mantener una baja transmisión de la covid.



Salud considera situación de riesgo el haber estado en contacto con personas no convivientes, sin medidas de protección, especialmente en espacios interiores, con mala ventilación y sin mascarilla.



Este llamamiento también se extiende a las personas que se hayan sometido a un test de antígenos en farmacia con resultado positivo, ya que este tipo de pruebas han de ser confirmadas con una PCR.



En ambos casos, pueden solicitar cita para realizar una PCR gratuita a través del formulario habilitado en Astursalud, en el siguiente enlace: https://www.astursalud.es/formulario-pcr .



El Sespa realizará la toma de pruebas en los puntos ya establecidos en cada una de las áreas sanitarias. EFE