El coronavirus llega a los Oscos

Habían cerrado el año 2020 sin casos por COVID-19 y eran de los pocos municipios asturianos libres del virus, uno de los pocos paraísos adonde la enfermedad no había llegado. Ahora la comarca de los Oscos registra dos casos por coronavirus registrados en Santa Eulalia de Oscos. Se trata de dos personas en edad laboral, como nos comenta el alcalde, el socialista Víctor Lorido, uno de ellos, trabaja en los servicios de ayuda a domicilio. ¿Cómo pudieron llegar estos contagios?, el alcalde dice que eso es lo que nos trae un poco de cabeza porque se trata de dos personas bastante cuidadosas con las medidas, con lo que no serían dos personas a las que a priori pondríamos de candidatos. Lorido lamenta que la enfermedad haya llegado al municipio e insiste en que no se, es extraño porque tampoco tienen alguna relación directa una con otra, o si puede haber algún contacto por el medio, es una historia muy rara. Santa Eulalia de Oscos tiene una población de 450 habitantes y no dispone de policía local, con lo que el alcalde ha emitido un bando pidiendo a la población que extremen las precauciones. Reconoce que en nada que se supo de estos contagios, la actividad en la calle sufrió un frenazo porque aquí nos conocemos todos.

Santa Eulalia junto a Villanueva de Oscos, San Martín de Oscos, Peñamellera Alta o Caravia son de los pocos concejos que aparecen con cero positivos en el mapa asturiano. Son poblaciones con un reducido número de habitantes, y con una población muy dispersa, factores a tener en cuenta en la circulación del virus, a pesar de que son municipios que durante el verano tuvieron una alta afluencia de visitantes.