La cooficialidad del asturiano, bloqueada

La reforma estatutaria impulsada por el Gobierno del Principado para incorporar, entre otros aspectos, la cooficialidad del asturiano y del eonaviego ha quedado bloqueada este lunes al mantener Foro su exigencia de que ese proceso lleve aparejada una rebaja fiscal que incluiría en la práctica la supresión del impuesto de sucesiones.



Foro ha mantenido este criterio en la reunión que ha mantenido con los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos e IU, que respaldan la oficialidad a la que se oponen PP, Ciudadanos y Vox, y cuyos 26 votos son insuficientes para sacar adelante la reforma en el parlamento autonómico donde sería necesario sumar el respaldo del parlamentario y secretario general forista, Adrián Pumares.



"Hay tres fuerzas políticas que suman 26 escaños y que están a favor de un reforma que incluya la oficialidad y uno cuyo objetivo es que se bajen los impuestos", ha apuntado tras la reunión la portavoz socialista, Dolores Carcedo, que ha acusado a Foro de fijar como "innegociables" sus exigencias en materia tributaria pese a que en un primer momento estuvieron abiertos al diálogo sobre las mismas.



De esta forma, según Carcedo, Foro "no ha dado opciones" y si todavía quiere negociar debería plantear sus opciones al resto de partidos que forman parte de las conversaciones, pero con el límite temporal del mes de enero dado que el objetivo era que la reforma se afrontara en la actual legislatura tanto autonómica como estatal ya que el Estatuto debe ser refrendado por las Cortes Generales.



Según Pumares, Foro siempre ha considerado "necesaria y conveniente" una reforma estatutaria para equipararse a otras comunidades, pero rechaza tanto la postura "de la derecha involucionista" que no quiere desarrollar el Estado autonómico como la de una izquierda que pretende cerrar "en falso" ese proceso "con una 'reformina'".



A su juicio, del conjunto de reformas que necesita Asturias forma parte también una modificación de su sistema tributario para equipararse a sus comunidades limítrofes y ha considerado que el hecho de que la izquierda no quiera hablar de bajar impuestos no se debe a que no piensen que no es algo positivo para la región sino a su falta de autonomía con sus direcciones nacionales.



Para el secretario general de Foro, después de que "nunca" en cuarenta años estuviese más cerca una reforma que incluyese la oficialidad, la izquierda ha optado por "anteponer cuestiones ideológicas a un acuerdo transversal", a la vez que ha rechazado el calendario impuesto por PSOE, Podemos e IU.



"Si la izquierda piensa que va a perder las próximas elecciones generales cuando toquen y que van cambiar las mayorías en el Congreso me parece bien, pero yo hago política en Asturias", ha dicho.



Para Izquierda Unida, si Foro pide retomar la negociación y está dispuesto a "flexibilizar" su postura podrían retomarse los contactos pero, de no ser así, "no hay más que hablar, está agotada porque en materia fiscal no se va ceder", ha apuntado un portavoz de la coalición que ha incidido en que, ante lo ajustado del calendario, la negociación "ha quedado en vía muerta".



Según la coalición, con ese planteamiento "ya están las cartas todas boca arriba" y se constata que la fiscalidad era "la única línea roja" de Foro después de que IU renunciara a demandas como la de reducir de tres a una las circunscripciones electorales autonómicas, pero esa formación ha optado por mezclar "el reconocimiento de un derecho con una rebaja fiscal para las clases más privilegiadas".



Las tres formaciones de izquierdas habían aceptado ya la exigencia de Foro de que el Estatuto recogiese en su articulado que la futura ley de normalización que desarrollase la oficialidad tuviese que ser aprobada también por una mayoría de tres quintos en la Cámara autonómica y, en el caso de sus demandas en materia fiscal, el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, había advertido de que solo las aceptaría si eran asumidas también por Podemos e IU.



Para el portavoz parlamentario de Podemos, Rafael Palacios, su grupo "le aceptó todo" a Foro, pero ese partido ha demostrado que, mientras las otras tres formaciones que formaban parte de la negociación querían "hablar de oficialidad", ese partido pretendía hacerlo sobre impuestos, "y así es imposible avanzar".



Por su parte, la coordinadora autonómica de la formación morada, Sofía Castañón, ha señalado, no obstante, que su grupo "mantendrá el teléfono encendido las 24 horas" por si Foro "recapacita y cambia de idea" antes de que finalice el mes de enero y retomar las negociaciones. EFE