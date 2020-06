Convenio entre OTEA y Oviedo Congresos para potenciar la ciudad

El sector hotelero se las prometía muy felices el pasado mes de enero cuando las pernoctaciones en la ciudad habían crecido en un 21% respecto al mismo mes del año pasado, un aumento que también se plasmaba en el mes de febrero, pero llegó la pandemia del coronavirus y todo quedó truncado, porque se vislumbraba un buen año. Así todo, la presidenta de Oviedo Congresos, SilviaSuárez, señala que los congresos y eventos previstos para este año no han sido cancelados, sino aplazados; esperamos que se retome la actividad a primeros del año próximo, señala Silvia Suárez. Oviedo Congresos y OTEA firman un convenio marco de colaboración para atraer congresos, ferias y eventos de distinta índole a Oviedo, porque señala José Álvarez Almeida, presidente de OTEA, no nos queda más remedio que ir de la mano. La situación de los sectores hotelero y hostelero sigue siendo muy complicada y muchos de los hoteles no han abierto y no lo van a hacer hasta que no se permita la movilidad entre comunidades autónomas. Almeida dice que los empresarios tienen que abrir bajo la premisa de la rentabilidad. OTEA pondrá a disposición de Oviedo Congresos toda su capacidad y logística para llevar a cabo un trabajo más eficaz y coordinado.

Por otro lado, el concejal de Turismo y Congresos en el Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana, señalaba que a finales de este mes de junio mantendrá una reunión con el Principado y con el Instituto del Queso para valorar posibles escenarios y opciones de cara a la celebración del World Cheese Awards, que en principio se iba a celebrar el próximo mes de noviembre en Oviedo.