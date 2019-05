Controversia en las redes sociales a cuenta del bable

La Concejala del PP en el Ayuntamiento de Oviedo y profesora del Conservatorio del Nalón, María Ablanedo, y el Director General de Planificación Lingüística y Normalización, Fernando Padilla, se enzarzan en un cruce de declaraciones a cuenta de la utilización del bable. Ablanedo, afirma en su cuenta de twitter, que es una "aberración" traducir ópera al asturiano. Palabras de la Concejala por el concierto qu eel Principado organiza este domingo en el Museo Arqueológico, donde se van a interpretar once temas traducidos al asturiano con motivo de la Selmana de les LLetres.

"¿Será que no tenemos preciosos cantos en asturiano para difundir que hay que fabricar esta aberración?. Tengo mucho empeño en que se cuide el asturiano y en que se conozca nuestra música, pero así no",ha escrito la Concejal popular en Twitter. El Director General, Fernando Padilla, afirma que ante las palabras de la edil "hay poco que decir" porque "el asturiano sirve para comunicar sobre cualquier tema y cualquier situación", por lo que no quiere pensar que las palabras de la popular sean "odio a la cultura asturiana"