El consejero de Salud defiende los cierres perimetrales: “No son un castigo”

El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha subrayado este martes que los cierres perimetrales aplicados a una veintena de concejos de la región en la tercera ola de la pandemia de la covid-19 "no son un castigo" sino que se aplica en función de sus datos epidemiológicos dentro de un conjunto de medidas "dentro del cual tiene coherencia".

Fernández se ha expresado así en su respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de Foro, Adrián Pumares, en el pleno de la Junta General del Principado sobre la efectividad de los cierres perimetrales aplicados en varios concejos de la región.

Según el consejero, el efecto de las medidas aplicadas en esos territorios es conjunto y, por tanto, no se pueden valorar las medidas de forma independiente a la vez que ha defendido que el modelo seguido en Asturias de aplicarlas de manera individual en cada concejo al cumplir determinados parámetros ha permitido retrasar al máximo la llegada de la tercera ola al Principado y que su incidencia no fuese tan alta como en otras comunidades autónomas.

Tras incidir en que el conjunto de restricciones aplicadas en los distintos concejos constatan su efectividad a los catorce días, Fernández ha recordado que, por ejemplo, los cierres perimetrales de Oviedo y Gijón redujeron la movilidad un 20 por ciento en días laborables y en un 40 y un 45 por ciento, respectivamente, durante los fines de semana.

Por el contrario, para el portavoz de Foro, en la toma de decisiones del Gobierno "ha faltado transparencia" y se ha extralimitado en dos casos, el cierre de los comercios y el confinamiento perimetral de los concejos, "y no han dado explicaciones porque no las encuentran" dado que no hay relación directa "entre pasear por la playa o por el monte con la expansión del virus".

Incluso, a su juicio, los cierres perimetrales, una vez abierto el comercio, pueden generar aglomeraciones en los concejos donde aplican y ha subrayado que comunidades como Navarra han tenido una incidencia de la tercera ola similar a la de Asturias sin aplicar el confinamiento de municipios ni decretar el cierre de la actividad comercial.