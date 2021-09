El consejero de Salud abre la puerta a reabrir el ocio nocturno a partir del próximo lunes

Los hosteleros de los bares de copas en Asturias pueden un pequeño rayo de luz al final del túnel ante la posibilidad de poder volver a abrir sus negocios a partir del próximo martes, 7 de septiembre. El lunes, día 6 a las 24 horas vence los 14 días de restricciones impuestas por el Principado. El consejero de Salud, Pablo Fernández, abre la puerta a esa posibilidad, las circunstancias favorecen que pudiese tomarse esa decisión, aunque yo hasta que los técnicos que trabajan en Salud Pública me lo digan, tampoco quiero pronunciarme porque estoy siguiendo fielmente sus recomendaciones.

Los locales de ocio nocturno llevan ya muchas semanas sin poder trabajar en condiciones por las restricciones impuestas al ser considerado uno de los principales, sino el principal foco de contagio de los más jóvenes. Los empresarios del sector vienen insistiendo en que ellos no son el problema, porque siempre han afirmado que es mejor estar abiertos y tener controlada a la clientela que no ver como se suceden los botellones a lo largo y ancho de la geografía asturiana, como así viene ocurriendo este verano con las consiguientes consecuencias que ello trae.

Pablo Fernández, hacía estas declaraciones en su visita a la VACUmóvil ubicada en la Plaza del Carbayón, en Oviedo, por donde están pasando las personas, que por distindas circunstancias aún no habían recibido la vacuna. Pablo Fernández también hizo referencia al comienzo del curso escolar, en este sentido, manifiesta que el Ministerio de Sanidad está estudiando los protocolos a seguir en caso de que en las aulas de cualquiera centro escolar de España se produjesen contagios entre los alumnos. El consejero ha incidido en el hito de haber logrado llegar al 80% de la población vacunada en Asturias, y no se marca cifras sobre la inmunidad de grupo, porque en este sentido, señala que no es lo mismo hablar de la inmunidad de grupo en esta enfermeda que en cualquier otra infección transmisible.