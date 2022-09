Conmoción y sorpresa entre los usuarios del Hospital Valle del Nalón por lo ocurrido

Sorprendidos, conmocionados, impactados, son muchas las emociones de los usuarios del Hospital Valle del Nalón después de lo ocurrido la noche del pasado miércoles, cuando un paciente de 86 años presuntamente acaba con la vida de su compañero de habitación, un nonagenario, por hacer ruidos y no poder conciliar el sueño. Muchos se preguntan que pudo haber ocurrido para que ocurriera un suceso semejante. "Impactados no, lo siguiente, siempre piensas que puede ocurrir en otro sitio y cuando lo tienes aquí tan cerca, no te lo crees", nos contaba una usuaria que salía del hospital de visitar a un familiar. "Pues flipando porque que clase de seguridad tienen entonces en el hospital", comentaba otra usuaria. Hay quien reflexiona "impacta más por las edades y por los motivos".

La mayoría piensa que habría que tener más cuidado a la hora de ubicar a dos pacientes en una misma habitación. Tener en cuenta, por ejemplo, edades o gravedad de los pacientes, aunque claro, "lo ideal sería disponer de habitaciones individuales aunque sabemos que eso son costes y más recursos, aunque en casos excecionales se podrían tener en cuenta ciertas circunstancias", dice el familiar de un enfermo a la salida del hospital. Una señora nos cuenta que "cuando tuve ingresada a mi hija de once años, había una mujer dos habitaciones más allá que había tenido un aborto y se encontraba muy mal chillando y dando golpes, y claro pasas miedo, y además las enfermeras no hacen nada. Algunas reflexiones van en ese sentido, el de la seguridad, ¿cómo puede ocurrir algo así en el interior de un hospital?, se preguntan algunos. Hay quien prefiere no opinar sobre lo ocurrido, aunque con los gestos y la mirada lo dicen todo. En cualquier caso, lo ocurrido está siendo motivo de conversación entre pacientes, usuarios y los propios trabajadores del centro hospitalario.