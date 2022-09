El covid y la gripe, a debate en Oviedo, a pocos días de que arranque la nueva campaña de vacunación

Oviedo acoge estos días en el Palacio de Congresos el primer Encuentro Internacional de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Se trata de una rama con un alto seguimiento, lo que se demuestra con los 40 ponentes de reconocido prestigio, que proceden de hasta 12 nacionalidades, y que estarán en la capital del Principado junto a 150 asistentes. El Covid y la gripe son algunos de los temas que se están abordando, en los días previos al arranque de la vacunación de la gripe en Asturias.

De hecho está previsto que se lleven a cabo de manera simultánea ambas campañas de vacunación. Los primeros casos en los que las dos enfermedades se reflejan a la vez ya se están dando, aunque no parece que revistan un exceso de gravedad, apunta Javier Fernández Domínguez, miembro del Comité Organizador del Encuentro, microbiólogo del HUCA e investigador del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado: "Ya estamos teniendo casos de gripe que se solapan con el covid, pero no parece que esto agrave los síntomas del covid. No hay mucha evidencia, pero parece que no se va a acentuar demasiado que un paciente tenga covid y gripe al mismo tiempo. No parece que vaya a ser un reto muy importante".

En el caso de Asturias, asegura que la logística está preparada para funcionar correctamente ante ambas campañas simultáneas: "Los laboratorios de microbiología están preparados y cualificados para el diagnóstico de la gripe y del covid de forma simultánea. Hay equipos que diagnostican en la misma muestra las dos enfermedades, así que yo sí que pienso que estamos preparados".

La atención sobre el covid ha ido descendiendo con respecto a las olas de la pandemia: "En tema diagnóstico parece que se mejoró muchísimo. Tuvimos la suerte de contar con un equipo de virología muy bueno que permitió hacer diagnóstico desde el principio y ahora ya está mucho más estandarizado, hay muchos menos casos... El covid posiblemente se quede pero con síntomas menores. Como equivalente a otro virus respiratorio o la gripe. Es lo que se opina en los foros internacionales. Pero hay que estar preparados para posibles mutaciones, diseño de nuevas vacunas...".

El Encuentro arrancó este jueves con un notable seguimiento y con un numeroso grupo de expertos que aboradarán diferentes temáticas: "El covid es uno de los temas centrales, pero hay otros temas centrales como la resistencia a los antibióticos, nuevas investigaciones de macrobiota...".