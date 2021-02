Confusión y enfado en la comarca de Avilés con las nuevas restricciones

Desconcierto, confusión y cabreo. Es lo que han sentido este martes muchos hosteleros en la comarca de Avilés ante las nuevas medidas dictadas por el gobierno asturiano para intentar frenar la pandemia. Desde la Consejería de Salud habían anunciado la prorroga de las restricciones en vigor desde el pasado 19 de enero y su endurecimiento con nuevas medidas adicionales, incluido el cierre total de la hostelería, la suspensión de actividades culturales o la prohibición de la asistencia de público competiciones y eventos deportivos. La prórroga ha entrado en vigor este martes pero, de forma imprevista, las nuevas medidas no lo haránhasta un día después, a las cero horas del miércoles.

La modificación aparece en el decreto firmado por el presidente del Principado, pero que no se publicó en el BOPA hasta pasadas las ocho de la tarde del lunes y pasó desapercibida para la mayoría de los hosteleros, que ya se habían preparado para el cierre anunciado por Salud.

No fue hasta la mañana de este martes cuando empezó a correrse la voz del aplazamiento, lo que provocó un aluvión de llamadas a la Policía Local para confirmar que podían abrir sus negocios un día más e improvisar, a la carrera, la apertura.

“Es vergonzoso”, nos cuenta la dueña de un café. “Me enteré a las ocho de la mañana y baje en pijama para preparar la apertura”, nos cuenta otra. “Ya había tirado hasta mercancía por culpa del cierre”, recalca. “No nos oponemos a los cierres”, apunta un tercero, “pero con ayudas y sin este descontrol de cambios...un día cierras, otro abres, otro sólo las terrazas. No podemos seguir así”.

Además de las suspensión total de la actividad de la hostelería, a partir de este miércoles quedarán cerrados en Avilés, Corvera y Castrillón los espectáculos públicos presenciales en salas de conferencias y exposiciones, museos, palacio de congresos, auditorios, cines y teatros. También se prohíbe la asistencia de público en eventos deportivos, entrenamientos y competiciones.

En el caso del comercio se procederá al cierre de los establecimientos comerciales de más de 300 metros cuadrados aunque podrán seguir abiertos siempre que reduzcan por debajo de ese límite su superficie de exposición y venta al público.

Según ha explicado en rueda de prensa el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, entre los criterios que se aplican para pasar de la categoría 4+ al nivel de restricciones que ahora se aplicará en la comarca de Avilés es que la incidencia a 14 días sea superior a 400 casos y que no haya tendencia de decrecimiento en los últimos siete días.

Además, se tendrá en cuenta la existencia de eventos de ámbito local, la detección de brotes de importancia, la existencia de riesgo de transmisión comunitaria en poblaciones vulnerables o la alta ocupación hospitalaria.

A día de hoy, la lista de concejos cerrados perimetralmente está formada por Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Lena, San Martín del Rey Aurelio, Aller, Castrillón, Cangas del Narcea, Corvera, Llanes, Gozón, Grado, Noreña, Salas, Siero y Valdés, mientras que el jueves se incorporará Carreño, de forma que más del 80 por ciento de la población asturiana estará confinada en su municipio de residencia.