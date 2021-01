Como proteger la piel contra el frío

Con la llegada del frío extremo una de las partes del cuerpo que más sufre, sin duda, es la piel. Al frío añadimos los secadores de aire y la calefacción, con lo que, el maltrato a la piel es todavía mayor con la consabida sequedad y la aparición de escamas. Para evitar todo esto es recomendable mantener una serie de pautas. La hidratación diaria después del baño ayuda a capturar la humedad en la superficie. Es importante aplicar una crema hidratante sin perfume o lanolina. Es conveniente limitar el uso del agua caliente y el jabón; se pueden tomar duchas o baños tibios con un limpiador no irritante, no basado en detergente. A continuación, aplicar una crema espesa y masajear suvamente. Los humidificadores en la vivienda pueden ser muy útiles porque evitan que el ambiente se seque en exceso. En la calle, y en días de viento frío, es recomendable cubrir la cara y usar un bálsamo para los labios a base de vaselina. Aunque nos guste el sol, cabe recordar que el sol de invierno puede ser peligroso, con lo que incluso en invierno es conveniente aplicar un protector solar si se va a estar al aire libre durante períodos prolongados. También es importante evitar el bronceado de invierno con lámparas solares artificiales o cámaras de bronceado, ya que pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel. Es mejor utilizar autobronceadores siempre con una crema hidratante extra, porque los autobronceadores también pueden resecar la piel. Y no nos olvidemos que durante el verano, la producción natural de vitamina D aumenta de forma natural debido a la exposición solar, pero cuando llega el invierno la exposición disminuye y también la producción natural de esta vitamina, por ello, es conveniente tomar suplementos de vitamina D, o mejor aún, alimentos ricos en vitamina D.