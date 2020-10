Como es hacer cine en Asturias en tiempos de pandemia

Que no corren buenos tiempos para casi nadie, es evidente, aunque siempre hay quien saca provecho del escenario que estamos viviendo. No es el caso de la industria del cine, aunque desde el sector no se cansan de repetir que las salas de cine y teatro son lugares seguros porque se cumple con todas las medidas higiénicas y sanitarias. Si hacer cine en España y en Asturias ya es complicado, la pandemia del coronavirus ha venido a dar una vuelta de tuerca más a esas dificultades. Así todo, hay que echarle imaginación y, sobre todo, muchas ganas. Es el caso del cineasta asturiano Samu Fuentes. Cuenta que lo que peor lleva son las horas que debe de llevar puesta la mascarilla y la paralización de un rodaje cuando hay cambios en las medidas impuestas por las autoridades sanitarias, porque hay rodajes que están muy milimetrados, con lo que, cualquier cambio es un "rompedero de cabeza y cuesta dinero". Fuentes dice que hay días que salimos con una cámara a rodar a determinados sitios, aunque ahora con los cierres perimetrales de Oviedo, Gijón y Avilés, se hace más complicado y restrictivo.

Samu Fuentes asegura que el cine asturiano y español goza de buena salud y está muy democratizado porque las nuevas plataformas digitales abren nuevos caminos para su difusión. Añade que hacemos un cine de calidad, el problema es que siempre se va como algo cultural o educativo. El verdadero despegue llegará cuando el cine sea visto al cien por cien como una industria, asevera. Son dos proyectos los que ahora tiene en mente Samu Fuentes, por un lado coescribiendo un guión con otra persona, y por otro, tiene en mente realizar un documental sobre el pastoreo en Asturias. Uno de los guiones que se planteaba era hacer una película o documental relacionado con una pandemia, reflejando el miedo, el desánimo y la angustia de un grupo de personas ante la presencia de un virus. Samu Fuentes sigue adelante.