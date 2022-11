El Comité Ejecutivo del PP en Asturias eleva la candidatura de Canga al nacional: "Un Ferrari de la política"

"Un Ferrari de la política". Es la definición de Álvaro Queipo sobre Diego Canga, el que será el nuevo candidato del Partido Popular a las elecciones del Principado. Este miércoles la formación ha dado el primer paso. El Comité Ejecutivo Autonómico ha elevado al Comité Electoral Nacional la candidatura de Canga y será ahora ese órgano el que, continuando el proceso interno, acabe por ratificar a Canga.

Álvaro Queipo está pilotando el proceso y ha hablado de lo que supone la designación de Canga: "Hay un torrente de ilusión. Su nombre sale de múltiples propuestas tanto de gente del partido como de gente cercana. Es el candidato perfecto para cambiar el Gobierno de Asturias".

Precisamente a Barbón le ha querido mandar un mensaje: "Ya se empieza a notar el efecto. Hemos visto en la Junta a Barbón nervioso. Titubeante. Cometiendo errores. Esto ha descolocado al PSOE. Sabe que tiene en frente a un Ferrari de la política". Y ha respondido las palabras de Barbón: "El nombre de Canga aparece por repetición de varias personas. Si lo que quiere decir Barbón con esta historia del sucursalismo es decir que el PP está orgulloso de su dirección nacional, tiene razón. A lo mejor el PSOE no puede decir lo mismo".

Sobre la bicefalia que se generará en el partido, Queipo no cree que vaya a suponer un problema: "Es un apelativo muy fuerte. Parece que es un problema. Me conozco a mí mismo y conozco a Diego. La bicefalia no será ningún problema. Se trata de cooperación y coordinación lógica entre compañeros que van a trabajar por un proyecto común".

Queipo cree que el nombramiento de Canga vendrá para unir el voto de centro derecha: "El centro derecha tiene ya un centro claro al que mucha gente está volviendo. Desconozco lo que tienen en mente los líderes de Ciudadanos. Esta casa está abierta a todo el mundo y estaremos encantados de recibir a aquellos votantes que en su momento votaron a Ciudadanos y ahora saben que Diego Canga es la alternativa al Gobierno de Asturias".