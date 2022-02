Comienzan a recibir la segunda dosis de la vacuna los niños de entre 5 y 11 años

La Consejería de Salud del Principado inicia la campaña de vacunación con la segunda dosis de la vacuna a toda la población pediátrica (niños de entre 5 y 11 años de edad). La primera dosis se la han puesto casi 40 mil niños: representan el 74 por ciento de la población de esa edad. La vacunación se iniciaba en el Área Sanitaria VII con cabecera en Mieres. En el Hospital Álvarez Buylla de la localidad mierense están llamados en esta primera jornada 257 niños para recibir la segunda dosis.

Según explica Ana Gema García, directora de Gestión de Cuidados y Enfermería de esta Área Sanitaria, son tres los enfermeros que están poniendo los pinchazos más luego personal del área administrativa, así como celadores que son quienes dirigen a los niños y a sus familiares en el trayecto de entrada y salida a la planta 0 del hospital para recibir la vacuna y posteriormente puedan esperar durante unos quince minutos en una sala por si se produjera alguna reacción adversa, con lo que según la directora, todo está bien controlado y diseñado para que el acceso y las salidas se produzcan de forma ordenada y sin atropellos.

Por otro lado, la coordinadora de la campaña de vacunación de esta Área VII, Clara González incide en que hasta el momento el rechazo a las vacunas está siendo muy bajo, cifra en un 3% el número de familias que no vacunan a sus hijos, los llamados "negacionistas". También hubo otro número de niños que en las fechas en las que se inoculó la primera dosis no pudieron acudir diferentes razones con lo que ahora se está procediendo a esa "repesca" para que ninguno quede sin vacunar. Con todo, la coordinadora indice en que la respuesta a la vacunaciòn está siendo muy buena en general, tanto de los propios niños como de los padres, que al fin a la postre son los que autorizan si vacunan o no a sus hijos.