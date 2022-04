Comienza el juicio contra los miembros del tripartito en el Ayuntamiento de Oviedo por prevaricación

La Audiencia Provincial de Oviedo acogía este martes, 5 de abril la primera de las sesiones del juicio contra el ex alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López y nueve concejales de su equipo de gobierno. Nueve concejales del tripartito que gobernaron la ciudad entre 2015 y 2019. Los diez están acusados de prevaricación por permitir la celebración del Mercau de Gascuña en la calle Gascona de la capital asturiana en 2018, a pesar de los informes en contra tanto de los ténicos municipales como del jefe de la Policía Local.

El primero en declarar fué Wencesalo López quien aseguró que "siempre actué por el interés general". El ex regidor socialista ha manifestado que el expediente sobre la autorización del Mercau de Gascuña, "llegó a la Junta de Gobierno, como otros muchos, con el término aprobar y que se consideraba y que se consideraba que a priori no había ningún inconveniente en aprobarlo". Ha indicado además que el mercado era ocasional, y que el mismo es idéntico al actual mercado que se celebra en la plaza de la Catedral, aunque éste se celebra todos los fines de semana de verano y se rige por la misma normativa. López ha reconocido, no obstante, que era conocedor del malestar por parte de losvecinos por diversas cuestiones relacionadas con la calle Gascona, y no únicamente con el tema del mercado. Ha puntualizado además que cuando llegaba algún expediente con algún reparo por parte de los técnicos, "nunca, jamás se aprobaba".

En la misma línea se ha expresado la es concejala de Infraestructuras y Vías, la socialista Ana Rivas, indicando que "no había en el expediente ningún reparo ni informes de ténicos que ofreciese duda alguna sobre la aprobación autorización del mismo". Ana Rivas añade que el mercado era considerado bien de interés público para toda la ciudadanía y no de interés exclusivo para el colectivo hostelero.

Junto a Wenceslao López y Ana Rivas, se sientan también en el banquillo los ex concejales socialistas, Ricardo Fernández y María LuisaPonga, además de los ex concejales de Somos, Ana Taboada, Rubén Rosón, Ignacio Fernández del Páramo y Mercedes González, además de los ex concejales de IU, Iván Álvarez y Roberto Sánchez Ramos. Para todos ellos, el Ministerio Fiscal pide la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un período de nueve años.