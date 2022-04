El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha rendido homenaje hoy a los cinco proyectos que representarán a Asturias en los premios de prevención que se fallarán en Bruselas el 9 de junio. La propuesta presentada por la Fundación Social Mar de Niebla, de recogida y donación solidaria de juguetes usados, ya está entre los dieciséis finalistas.

PROYECTOS CREATIVOS PARA RECICLAR Y REUTILIZAR

Junto con esta iniciativa, Cogersa propuso como proyectos más señeros de la comunidad los presentados por el Ayuntamiento de Cangas de Onís y su escuela municipal de música; el IES de La Fresneda, de Siero; el Colegio Público Begoña , de Gijón; la empresa EDP España y una persona particular de Mieres, Beatriz Rodríguez. Todas son acciones de consumo responsable, reutilización de productos y reducción de desperdicios que se organizaron entre el 20 y el 28 de noviembre, en la XIII edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.

La viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, que ha presidida la gala junto con la gerente de Cogersa, Paz Orviz, ha destado que “los proyectos seleccionados son una buena muestra del esfuerzo que se está haciendo por parte de administraciones, entidades, empresas y ciudadanía, trabajando en una nueva manera de fabricar y consumir, para modificar la economía lineal en pos de la nueva economía circular”.

ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR

Roqueñí ha subrayado que la Estrategia de Economía Circular del Principado se presentará antes de que finalice este año y ha resaltado el papel protagonista que tendrá en Cogersa, “como histórico locomotor del sector de tratamiento de residuos en Asturias, pieza clave por su experiencia y saber hacer en materia de reciclaje y valorización de residuos de los hogares, de la industria, o de la construcción”.

El consorcio promueve y coordina desde hace doce años la Semana Europea de la Prevención de Residuos en Asturias. En total, se han organizado 1.607 acciones gracias a la implicación efectiva de 1.217 entidades y organizaciones de todo tipo. En 2021 se logró convocar a 142 colectivos, que impulsaron 221 actividades.

A lo largo de estos años, once acciones han llegado a la fase de clasificación, como semifinalistas , en la que está este año el proyecto Juguetería solidaria, de Mar de Niebla . En tres ocasiones se logró alcanzar el galardón máximo: dos en la categoría de empresa , con las propuestas de lucha contra el despilfarro de alimentos y de prevención de envases de Capsa (en 2019 y 2020, respectivamente), y una en la categoría de asociaciones, con la campaña de recogida de basura en las playas The language of the Sea, impulsada en varias regiones del norte de España por la patronal de centros de idiomas.

Además, en 2012 el Conservatorio Profesional de Música de Oviedo obtuvo una mención especial del jurado, en la categoría de entidades educativas, por su Orquesta de papel.