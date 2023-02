Cofiño muestra su enfado con la Sindicatura de Cuentas por el informe de los fondos europeos: "Es muy grave"

El Gobierno asturiano no comparte y considera inservible el informe que ha elaborado la Sindicatura de Cuentas sobre la ejecución de los fondos europeos por parte de la administración autonómica "porque no se atiene a la realidad", según el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño.



La Sindicatura acaba de hacer público un informe en el que recomienda al Principado que unifique en un solo texto la normativa sobre la ejecución de esos fondos y en el que señala que dispone de "un amplio margen de mejora para garantizar un efectivo y eficiente cumplimiento de los hitos y los objetivos establecidos".



Para el órgano encargado de fiscalizar al Principado, hay también déficit de recursos humanos, carencia de formación específica en materia de gestión de proyectos y fondos europeos y "no existen garantías" de que las medidas implementadas "sean suficientemente eficaces, ni garanticen una gestión eficiente".



"La Sindicatura hace un informe desactualizado en el primer semestre del pasado año, lo que invalida casi todas las afirmaciones que hace", ha asegurado Cofiño al responder a una pregunta de Ciudadanos en la Comisión de Administración Autonómica del parlamento asturiano.



Tras subrayar que el informe no se atiene a la realidad y que es inservible, el vicepresidente ha asegurado que no habrá fondos más transparentes que los del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia porque "hasta el último euro está ultracontrolado".



"Cuidado con lanzar dudas un poco a la ligera sobre la transparencia en la gestión de las cuentas. Es transparente, diga lo que diga la Sindicatura de Cuentas o cualquier otra institución", ha subrayado.



Hasta el momento, según ha explicado Cofiño, Asturias ha recibido más de 600 millones de euros de los fondos Next Generation y es, según la contabilidad nacional, la segunda comunidad autónoma más eficiente y eficaz en la gestión de los mismos.



Para conseguirlo, según Cofiño, 800 empleados públicos han recibido formación sobre la gestión eficaz de los fondos por parte del Instituto Adolfo Posada, y desde 2021 60 funcionarios recibieron cursos especializados en Madrid para formar a formadores. EFE