La Cocina Económica cada vez recibe a más comensales

La Cocina Económica de Oviedo ha servido este miércoles el Menú del Desarme. Concretamente 220 menús, una cifra mayor que otros años. Y es que la media diaria de asistentes se sitúa en 210, con unos 20 comensales más al día que hace tres meses. Desde la entidad también alertan de un cambio en el perfil de las personas que acuden.

La entidad ha distribuido unos 70 kilos de callos, 40 de garbanzos, 40 de bacalao y ocho de espinacas, en una jornada enmarcada dentro de las Jornadas del Desarme ovetenses. La comida ha sido donada por la Cofradía del Desarme y por OTEA. Sor Fernanda García, responsable de la entidad alerta sobre el cambio de perfil que están viviendo en el día a día: "El perfil ha ido cambiando hacia personas que nos puede pasar a cualquiera. No es el que esperas normalmente cuando preguntas quien viene a una Cocina Económica. Estamos viendo personas a las que no les llega el sueldo o pensiones muy bajas a las que no les llega para pagar todo".

El aumento se percibe desde hace unos meses: "Desde julio estamos teniendo un incremento que no es lo que normalmente pasaba. En verano solía bajar la gente que acudía, pero ahora mismo no. En verano empezó el incremento, pero creemos que no va a bajar por la situación que se está viviendo ahora mismo".

El ritmo de donaciones también va a más, aunque en menor medida: "La ciudad de Oviedo sigue respondiendo a todas las necesidades que la gente está teniendo. Lo hemos notado en el mes de septiembre, que es un mes en el que normalmente aumentan los gastos. Hemos recibido más de lo que normalmente se recibe".

Sor Fernanda García alerta de que la situación podría seguir empeorando: "Confío en que podamos buscar vías para que estas personas puedan ser atendidas. Esperemos que no se sature. Esto va a ser una colaboración de todos".