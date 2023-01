Ciudadanos reconoce que negocia con el equipo de gobierno socialista para que Gijón tenga presupuestos

El concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón Rubén Pérez Carcedo ha avanzado este lunes que el apoyo al proyecto de presupuestos municipales está prácticamente "descartado", pero negocian la abstención que posibilitaría al Gobierno local sacar adelante las cuentas municipales, esos sí dentro de un acuerdo que incluye exigencias extra presupuestarias.

CIUDADANOS ES UN SOCIO DE FIAR

"Saben que somos un socio de fiar", ha asegurado Pérez Carcedo con relación al Equipo de Gobierno municipal, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

El edil ha defendido que el Ejecutivo local conoce que no se dejan llevar por ser año electoralista y que siempre han hecho planteamientos de cosas que se pueden llevar a la práctica.

Ha recalcado, además, que el Gobierno municipal debe saber que tiene que hacer cesiones y cambios para llegar a acuerdos. Ligado a ello, ha considerado que los acuerdos hechos con Ciudadanos han sido "beneficiosos" para la ciudad, a pesar de que suelan decir que Podemos-Equo Xixón es su socio preferente.

El concejal ha apuntado, asimismo, que, tras dos reuniones con el Gobierno local, seguirán negociando. Eso sí, ha recalcado que los votos de Ciudadanos "no se venden ni se regalan", aunque ha visto importante que el Ayuntamiento tenga presupuesto.

MUCHO MARGEN PARA NEGOCIAR

Sobre esta negociación, ha incidido en que no hay mucho margen para negociar y cambiar partidas, de ahí que pidan exigencias extra presupuestarias. A su juicio, lo que tiene que hacer el Gobierno local es gestionar y no condicionar a la próxima Corporación.

Entre estas exigencias no estaría la apertura de la plaza de toros de El Bibio y que pueda haber toros, ya que entienden que el último informe de los técnicos dice que no hay motivo para cerrarla, por lo que creen que negarse a usarla, incluido la posibilidad de que haya festejos taurinos, sería "poco menos que prevaricar". De hecho, ha incidido en que el Ayuntamiento tendría que justificar que no autorice los toros en la plaza si algún empresario solicita su uso.

Sobre si ve dificultades en que IU pueda rechazar las exigencias de Ciudadanos, como ya ocurrió el pasado año en que no fue posible un acuerdo, ha indicado que el portavoz de este grupo, Aurelio Martín, ya afirmó que los presupuestos presentados son "buenos" y que no ve motivo para que nadie vote en contra.

Ha remarcado, eso sí, que Ciudadanos negocia con la edil de Hacienda, Marina Pineda, que la consideran la interlocutora del Gobierno local, y, por tanto, de los dos grupos que conforman este, PSOE e IU.

Ha insistido, en este caso, en que ellos negocian con Pineda y si luego hay voces disconformes en el seno del Gobierno local es algo que tienen que aclarar entre ellos.