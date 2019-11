PP y Ciudadanos ofrecen dialogo al PSOE, Vox una oposición más fuerte

Las elecciones de este domingo eran generales, pero el nuevo escenario que dibujan puede influir, también, en la política regional.

En Asturias el PSOE se mantiene como primera fuerza, aunque pierde más de 23.000 votos. La coalición FORO – PP registra un importante avance, con 16.500 sufragios más que en abril, Unidas Podemos se mantiene como tercera fuerza pese a perder 20.000 votos y Vox se coloca cuarta tras subir casi cinco puntos porcentuales y 16.000 sufragios. Ciudadanos, al igual que en el resto del país, sufre un importante batacazo: Se queda sin representación tras perder casi 68.000 votos.

El secretario de organización del partido naranja en el Principado, Sergio García, intenta desvincular la derrota sufrida en las generales de los resultados obtenidos en las últimas autonómicas y municipales. Incluso piensa ya en la remontada: “Yo tiro de mi pasado deportivo, cuando perdía un partido sabía que tenía oportunidad durante la semana para afrontar el siguiente”.

García deja claro que los resultados del 10-N no afectarán a los pactos de gobierno en los ayuntamientos de Oviedo y Ribadesella, uno con el PP el otro con el PSOE. En cuanto al Principado, mantienen su oferta de dialogo al PSOE, a la espera de que Barbón presente el proyecto de presupuestos para el año que viene.

También están dispuestos al dialogo en el PP. Teresa Mallada recuerda que ya han presentado a Adrián Barbón propuestas sobre temas como economía, industria o el reto demográfico, propuestas que hasta ahora no han sido atendidas. Alentada por los buenos resultados de este domingo, la portavoz de los populares insta a Barbón a mover ficha y desbloquear la situación, también en Asturias: “Espero que no demore ni un minuto más todo lo que tiene que hacer, han pasado cuatro meses desde que fue elegido presidente de Asturias y aún no hemos visto acciones concretas, acciones que cambien la situación en Asturias, sino todo lo contrario”.

Con quien la negociación parece imposible es con Vox. Su presidente en Asturias, Rodolfo Espina, apuesta por endurecer su oposición a los socialistas tras el buen resultado de ayer: “Intentaremos hacer más presión al gobierno del señor Barbón. Un gobierno socialista que, hay recordar, llevan treinta y pico años gobernando y así está Asturias: como un solar”.