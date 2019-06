Ciudadanos exige a Barbón que se distancie de Pedro Sánchez para llegar a acuerdos

Ciudadanos sigue “tendiendo la mano” al PSOE para llegar a acuerdos en el Principado, aunque pone como condición que el líder socialista, Adrián Barbón, se desmarque de las políticas de Pedro Sánchez. El secretario de organización del partido naranja en Asturias, Sergio García, solo ve posible acuerdos si Barbón “abandona ese posicionamiento que esta llevando a acuerdos como los que, presumiblemente, ha llegado en el parlamento navarro, aliándose con nacionalistas, populistas y Bildu”. En caso contrario, “nosotros con ese PSOE no podemos llegar aquí en Asturias con ningún entendimiento”.

Tras la dimisión de su cabeza de lista, Juan Vázquez, el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Junta General ha elegido como portavoz a la diputada Laura Pérez Macho, periodista de profesión.

En su primera intervención como portavoz, Pérez Macho reiteraba el mensaje de Sergio García. Aunque define al PSOE como “el partido de la inercia”, cree que “mucha gente que les ha votado espera que sean capaces de abordar reformas con valentía, las reformas que Asturias necesita. Ahí sí que nos pueden encontrar”.

En cualquier caso, aún no han recibido ninguna propuesta de los socialistas y ve difícil llegar a un acuerdo en estos momentos, mientras lideres del PSOE, como Adriana Lastra, “aseguran que Podemos es su socio preferente”. Así “no hay cuestión”, insiste la portavoz naranja, “no hay cuestión aquí en Asturias”.