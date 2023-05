Ciudadanos aboga por recuperar la Autopista del Mar

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Principado, Manuel Iñarra, ha denunciado este sábado la incapacidad mostrada por socialistas y populares a la hora de buscar una solución que permita recuperar la Autopista del Mar, ruta que permanece inoperativa desde 2014 y que la formación naranja se ha comprometido a poner de nuevo en marcha.



Iñarra ha lanzado esta propuesta durante la visita que ha efectuado junto al candidato de CS a la Alcaldía de Gijón, José Carlos Sarasola a la zona de Poniente de la ciudad para "denunciar el abandono de uno de los grandes proyectos para Asturias", como es la Autopista del Mar.



Según el candidato naranja, en la última legislatura solo Ciudadanos se ha tomado en serio este tema pese a que el cierre de la línea ha supuesto la pérdida de pasajeros y mercancías durante años.



"Quiero recordar al señor que viene de Bruselas al estilo Mister Marshall, que tantas veces ha dicho que va a recuperar la Autopista del Mar, que lo haga ya, que no espere al 28M para hacerlo. Él estuvo en el Parlamento Europeo y tanto amor que siente por Asturias parece que no lo demostró en su momento», ha señalado en referencia al candidato popular, Diego Canga.



Asimismo, ha recordado que la Autopista del Mar se fue de Gijón a Vigo cuando era presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijoo, "casualmente cuando el PP estaba en La Moncloa".



En cuanto al PSOE, Iñarra ha recordado que Ciudadanos ha llevado al parlamento una proposición no de ley sobre esta cuestión, pero que siguen sin ponerse en marcha las actuaciones planteadas.



Para Ciudadanos «cuando hablan de voto útil, el único útil es el de Ciudadanos, que es voto posibilista. Somos el único partido capaz poner en el debate cuestiones tan importantes como esta».



La formación liberal ha querido dejar claro qué se necesita para retomar este gran proyecto y eje vertebrador de la economía asturiana.



En su opinión, para retomar el proyecto hace falta "disposición, acción y unión", así como "consenso real, tanto municipal como autonómico y nacional".