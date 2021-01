El cierre perimetral golpea la actividad económica en Oviedo

Parece como sí el pesimismo se hubiese apoderado de la capital de Asturias. La pandemia del coronavirus está haciendo estragos en muchos sectores productivos, especialmente hostelería y comercio. Como si de un contagio se tratara, parece que son más los ovetenses que se recogen en sus casas y ya estamos constatando menos personas en las calles de la ciudad. El cierre perimetral del municipio, con las medidas restrictivas adicionales impuestas por Salud, parece que está haciendo mella especialmente en el sector hostelero, porque muchos bares y cafeterías que no tienen terraza, ya han cerrado sus puertas. Los que sí tienen terraza van a aguantar como buenamente puedan, y no todos, porque a algunos ni eso les compensa.

Ever regenta el restaurante La Tagliatella, dice que tener la terraza abierta con la climatología que tenemos en Asturias, no compensa, pero vamos a vender comida a domicilio, reconoce que la situación es muy complicada, hay compañeros que no van a volver a abrir. Francisco es propietario de La Más Barata, con pesimismo asegura que yo voy a cerrar porque mantener la terraza abierta es inviable para un negocio como el nuestro en el que hay varios camareros, añade además que no es lo mismo cobrar tu sueldo y una parte de tu sueldo que no cobrar nada y encima tener muchos gastos un mes y otro y otro, la situación es vergonzante, asevera. Al frente del restaurante Holliday está Judith, declara que voy a mantener abierta la terraza porque no hay ningún tipo de ayuda y no nos queda otra que mantenerlas. Reconoce que la situación es muy difícil porque al final estas restricciones no dejan de ser un cese de actividad encubierto y así estamos.