El cierre de negocios para contener la pandemia colapsa las asesorías de Asturias

Los teléfonos en las asesorías y gestorías de Asturias echan humo. No han parado de sonar desde que el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunciara este lunes que cierra todas las actividades no esenciales a las 00.00 horas del miércoles. El retraso del Principado a la hora de publicar la resolución en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) ha provocado gran incertidumbre entre los empresarios que querían conocer de qué manera les afectaban las nuevas restricciones. Las llamadas a sus gestores y asesores han sido constantes en busca de respuestas y también para tramitar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

“Es un caos, un desastre. No aprendemos de los errores del pasado”. Así ha resumido en COPE Fernando López, auditor y asesor ovetense, la situación en su despacho. “Como no se va a agravar la situación si hay gente que todavía no ha cobrado la prestación de los primeros ERTE y, encima, ahora hay nueva burocracia para solicitarlos de nuevo”.

El aluvión de expedientes de regulación temporal de empleo también ha llegado hasta 'Fuente Gayol Y Garcia Y Asociados' donde Alberto Fuente y el resto del equipo que trabaja en ese despacho de Oviedo lleva recibiendo llamadas desde el lunes sin poder, en muchos casos, despejar las dudas de sus clientes por el retraso de la publicación del BOPA.

“Hay un gran desconcierto. Estamos como el 14 de marzo cuando el Gobierno decretó el Estado de Alarma”, ha contado en COPE Fuente. Lo más preocupante para este asesor laboral es que “muchas empresas llegan ya agotadas” y se van a ver abocadas al cierre definitivo porque también están pagando alquileres, préstamos o el material que han adquirido para poder trabajar. “La situación es muy, muy delicada”.

La mayoría de las dudas planteadas y de los ERTE solicitados llegan desde los sectores del comercio y la hostelería dan empleo a más de 65.000 trabajadores en Asturias.