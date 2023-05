Cientos de tractores colapsan el centro de Oviedo para que "no se deje morir" el campo

Miles de ganaderos, agricultores, y vecinos de las zonas rurales del campo asturiano han colapsado este mediodía el centro de Oviedo para reclamar medidas dirigidas a un medio rural que "no se puede dejar morir". Casi medio millar de tractores han rodeado el Campo San Francisco, acompañados de una gran manifestación a pie que ha recorrido toda la Calle Uría hasta finalizar en la Junta General del Principado.

La tractorada estaba convocada por todas las organizaciones agrarias y ganaderas COAG, ASAJA, UCA, USAGA y URA. Una unión "histórica" y sin precedentes que refleja la situación del sector. La manifestación ha discurrido en dos columnas que han partido de diferentes puntos de la ciudad para confluir en las inmediaciones del paseo de Los Álamos y que ha sido respaldada por cientos de personas.

En el ámbito político, todo el espectro del centro derecha ha querido apoyar a los manifestantes. Representantes de partidos como PP, Foro, Ciudadanos y Vox acompañaron la cabecera. Ningún partido de la izquierda ha estado presente. Los profesionales del campo han hecho sonar cencerros y los claxones de los vehículos en señal de queja por el abandono del medio rural, la criminalización del sector por los incendios forestales y la falta de control de la fauna silvestre. En la marcha, los manifestantes han portado pancartas con mensajes como "Pintamos menos que Barbón en Madrid", "El campo no se vende se defiende", "Lobo fuera del Lespre ya" y "Políticos y burocracia son nuestra desgracia".

Ese hartazgo lo reflejan los representantes sindicales. Mercedes Cruzado de COAG, ponía en valor la gran magnitud de la manifestación: "No es el mejor momento para salir de la explotación, porque ya estamos con el ensilado y con muchos partos, pero la gente se ve tan al borde del precipicio que decide movilizarse. El que no vea esto es que no tiene ojos. Estamos al límite total". Ramón Artime, de ASAJA, pedía más cercanía a la hora de legislar: "La gente está hasta el gorro. No hay más que problemas. No hay soluciones. No queremos dinero ni ayudas. Queremos una política concreta, de respaldo a los ganaderos y agricultores. Lo único que hacen es legislar y legislar. Y es difícil de cumplir. Parece que nos quieren echar del campo. Tienen que dejar de legislar personas que desconocen el territorio".

En plena campaña electoral, piden responsabilidades políticas. José Ramón 'Pachón' García, de UCA pone el foco en los políticos: "El mundo rural se rebela ante una legislatura nefasta que casi nos lleva a la ruina. Esto tiene que hacer pensar la situación que tiene el campo en Asturias. Dicen que es la Asturias despoblada. Nos hacen la vida imposible". En esa línea también se expresa Luis Fernando Marrón, de USAGA: "No voy a decirle al ciudadano lo que tiene que votar, pero sí voy a señalar qué partido nos ha acompañado y sigue nuestras propuestas y cual no".

En clave política, el PP señala la inclusión del lobo en el LESPRE y apunta tanto al Gobierno central como al regional. Habla de la decadencia del campo asturiano: "Lo dicen los propios afectados. El sector está en franca decadencia por las políticas del sanchismo y de Barbón en los últimos cuatro años. El campo no solo son ganaderos y agricultores. Hay mucha economía alrededor". Adrián Pumares, de Foro, destaca las políticas de su partido en torno al campo: "Servirá si el próximo 28 de mayo hay un vuelco electoral. Si seguimos con las mismas políticas no va a servir de gran cosa y si hay partidos que anteponen intereses de Madrid tampoco". Manuel Iñarra, de Ciudadanos, también ha estado en la manifestación: "Es importantísimo para Asturias que se apueste de verdad. Durante todos estos gobiernos del bipartidismo no han apostado de verdad. Es triste que en Asturias cuando quieren hablar de un campo moderno haya llegado antes a las casas que el Internet".