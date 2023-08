Asturias recicla y reutiliza cerca de 4.000 toneladas de aceite industrial usado

La Economía Circular avanza en el Principado de Asturias. El 25% del aceite industrial usado recogido en Asturias durante el pasado año se destinó a regeneración, el tratamiento que permite convertir el residuo en nuevos lubricantes. Gracias al residuo regenerado fue posible producir cerca de 600 toneladas de nuevos lubricantes, evitando así el consumo de 269.000 barriles de petróleo y la emisión a la atmósfera de más de 600 toneladas de CO 2 . El 46% del aceite usado se destinó a valorización energética, produciendo un combustible similar al fuel óleo.

En 2022, según datos de SIGAUS, más de 1.400 establecimientos asturianos de todo tipo generaron 4.894 toneladas brutas de aceites industriales usados (una cantidad que incluye un 24% de impropios, como agua o sedimentos). Más de la mitad de estos establecimientos (797) fueron talleres mecánicos. Sin embargo, la industria fue la actividad que más generó de este residuo peligroso, con el 58% del volumen total recuperado en Asturias por SIGAUS, el sistema encargado de gestionar este residuo peligroso en toda España.

El resto del residuo se recogió en sectores muy heterogéneos, como la agricultura, el comercio, la hostelería, el transporte o la construcción, y puntos de generación muy diversos, como hospitales, instalaciones militares, centros educativos o puntos limpios, entre otros, que junto a los establecimientos industriales sumaron un total de 633 establecimientos (el 44% del total).

TRANSFORMANDO RESIDUOS EN RECURSOS VALIOSOS

Según SIGAUS en Asturias, el 25% del aceite usado gestionado durante el pasado año fue tratado mediante regeneración , el tratamiento ambientalmente prioritario. El volumen de residuo destinado a este proceso, 915 toneladas, permitió la producción de 573 toneladas de nuevos lubricantes. S e evitó así el consumo de los más de 269.000 barriles de petróleo que habrían sido necesarios para fabricarlos mediante el refino del petróleo . Además, la regeneración de aceite usado gasta menos energía y emite menos gases de efecto invernadero que la producción de lubricantes de primer refino. En este sentido, la regeneración del aceite usado evitó la emisión a la atmósfera de 611 toneladas de CO 2 .

La mayor parte de los aceites usados que no fueron destinados a regeneración, 1.721 toneladas (46%), se sometieron a un proceso de descontaminación mediante procesos físicos (decantación, centrifugación y filtrado) y reactivos químicos para convertirlos en un combustible de uso industrial, de características similares al fuel óleo tradicional, que es utilizado en centrales térmicas, cementeras, papeleras, equipos marinos, etc. Gracias a este tratamiento, se evitó la emisión a la atmósfera de 943 toneladas de CO 2 y el consumo de más de 177.000 barriles de petróleo que se habrían necesitado para fabricar ese combustible a partir del petróleo.

Por otro lado, 1.067 toneladas (un 29% del residuo) fueron sometidas a un proceso de reciclado material, que permite su reacondicionamiento para su utilización en aplicaciones lubricantes dentro de la propia industria generadora.