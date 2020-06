En el Centro Ocupacional de La Corredoria ya se han fabricado más de 20.000 mascarillas

Comenzó como una iniciativa social, y ya son más de 20.000 mascarillas las que han salido del Centro Ocupacional de La Corredoria durante estos meses de pandemia sanitaria. Un trabajo en el que han colaborado además otras áreas del Centro, como el de logística para el transporte del material. Ahora, dice la coordinadora del Centro, María José Corral, sería deseable que esta actividad se convirtiese en un proyecto de inserción laboral para fabricar mascarillas, batas, manguitos y todo tipo de material sanitario que se podría suministrar al Servicio de Salud del Principado, a las residencias de mayores y a las administraciones. Sería un proyecto de empleo. De momento, los alumnos se van incorporando a las diferentes áreas del Centro. En el área de textil, 24 alumnos llegarán en los próximos días. Los talleres de trabajo están previstos para una ocupación de 15 personas, aunque de momento, son 12 personas las que vienen desarrollando las distintas actividades. El próximo mes de agosto comienzan los contratos en prácticas además de un plan de empleo para la recuperación del Monte Naranco. Proyectos que se enmarcan en el Plan de Empleo municipal, como destacaba el concejal de Economía, Javier Cuesta, que no descarta dar salida a incluir en el Plan la fabricación de Equipos de Protección Individual para hacer frente al coronavirus, tal y como señala la coordinadora del Centro, María José Corral. Y no sólo como un pequeño proyecto en el ámbito local, sino posiblemente más ambicioso, teniendo en cuenta que en España no son muchos los centros y fábricas que se dedican a esta actividad. Y es que todo indica que las mascarillas y demás elemento para protegerse del virus, han venido para quedarse durante un tiempo.