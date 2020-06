La Catedral de Oviedo acogerá un funeral por las víctimas del coronavirus

La Iglesia de Asturias despedirá y homenajeará a los fallecidos por coronavirus el próximo domingo, 26 de julio. Será con un funeral que se celebrará, de forma simultánea, en la Catedral de Oviedo y en muchas otras de España. El Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, ha anunciado en COPE su intención de expandir esta celebración, "en la medida de las posibilidades", al resto de parroquias de Asturias.

Hay tristeza por los fallecidos que deja el COVID-19, pero también preocupación por lo que viene por delante. Monseñor Sanz ha hecho una comparación entre una guerra y su posguerra y la pandemia y su post-pandemia. "Hay que levantar personas que han quedado en el paro, familias enteras que quedan al pairo; eso bien lo sabe la puerta de la parroquia, que es a la que los pobres saben que de verdad se puede llamar; otras quizás no tanto...", ha reflexionado Don Jesús en su entrevista en El Espejo de la Iglesia en Asturias.

Hay muchas necesidades. "Necesidades en farmacia, en educación, en seguridad e incluso en la convivencia en las familias porque todo esto ha generado una especie de tsunami a todos los niveles". Para responder ante esta situación, está Cáritas, que "trata de ayudar y acercarse con ternura y respeto" a los que más lo necesitan".

Monseñor Jesús Sanz ha lamentado, además, la falta de respuesta política a la problemática de todas las personas que necesitan ayuda: "A mí me da pena cuando veo esa especie de esperpento en el ruedo político; cuando te das cuenta de que hay gente que utlizando las malas artes de la mentira y la insidia y la confrontación más provocativa, pretenden utilizar esta circunstancia para perpetuarse en el poder por un módico precio.

Esa actitud me parece lamentable -continúa el Arzobispo- y no constituye más que la pretensión de quienes se quieren aprovechar de una solución dolorosa para unos intereses que no son transparentes, sino que tienen la catadura moral más baja e imperdonable. Este espectáculo se plasma en ausencia de medidas adecuadas" para la ciudadanía.