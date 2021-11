Caso Ardines: Las defensas apelan a la presunción de inocencia, alegando que no hay pruebas ni testigos

Las defensas de los cuatro acusados del asesinato del concejal de IU de Llane Javier Ardines han incidido este martes en la falta de pruebas directas y objetivas en su contra, al sostener que no hay ni testificales, ni visionado de imágenes, ni biológicas de ADN que les identifique y les posicione en la parroquia de Belmonte de Pría el día del crimen, el 16 de agosto de 2018.



El abogado Javier Beramendi, que defiende a Pedro N.A., acusado de ser el presunto inductor del asesinato por celos tras descubrir que su mujer le engañaba con el concejal, ha instado a los nueve miembros del jurado a que se "olviden" de todo lo que hayan escuchado, leído o visto en medios de comunicación sobre el caso porque nadie les va a sustituir para valorar a lo largo de las dieciocho sesiones previstas.



El letrado ha insistido en que no hay "prueba directa, ni objetiva", de la participación de Pedro N.A. en el asesinato y ha dejado constancia de que Ardines mantenía conflictos con funcionarios municipales en su faceta política y también en la parte personal por las relaciones extramatrimoniales que tenía con otras mujeres.



El abogado Luis Mendiguren, defensor del presunto intermediario, Jesús M., ha dicho que le preocupa que no ha escuchado ni las palabras "presunción" ni "inocencia", prueba angular en derecho, a la hora de enjuiciar la causa. Ha asegurado que Jesús M. es un hombre inocente porque no va a existir causa probatoria que corrobore los escritos de las acusaciones y tendrán que optar por una decisión absolutoria.



El abogado Adrián Fernández, defensa de Djilali B., uno de los dos presuntos sicarios, ha reconocido que el jurado tiene un papel incómodo y le ha pedido que tenga un ejercicio de voluntad crítico que les lleve a un veredicto que sea justo. No ha obviado que el juicio es muy mediático y ha solicitado al jurado que se abstraiga y borre el dibujo que hasta ahora se ha expuesto sobre el caso y se limite a juzgar las pruebas que se presenten.



En su intervención, ha denunciado que su defendido no tuvo derecho a un abogado y su único contacto fue con los agentes que hablaron con él en el calabozo cuando estaba incomunicado, aunque se hizo bajo la fórmula correcta de la autorización judicial, pero que, a juicio de la defensa, ha limitado sus derechos constitucionales al tiempo que hizo que Jesús M. realizara unas declaraciones condicionadas por la versión que le habían facilitado los agentes.



Por su parte, el abogado Fernando Barutell, defensor del presunto sicario Maamar K., ha explicado que, a diferencia de la Fiscalía y de los investigadores -la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Policía Judicial de la Comandancia de Gijón-, él no está sometido al principio de jerarquía y al no tener superiores que le dicen cuándo deben o no mantener una acusación, y por tanto tampoco tiene presiones.



El letrado ha afirmado que a los funcionarios públicos les cuesta mucho a veces reconocer sus errores y en ese contexto ha dicho que la Fiscalía cobra un sueldo del Estado, lo que ha motivado la protesta de la fiscal.



Además, ha cuestionado que su defendido, al ser extraditado desde Suiza donde cumplía una condena por robos, fue exhibido "como mono de feria" de madrugada cuando fue a declarar en dependencias judiciales de Llanes.



También ha descartado que la geolocalización del móvil que sitúa a Maamar K. en el lugar y la hora del crimen sea una prueba directa, al sostener que los teléfonos móviles "son un mundo" y podía haberlo utilizado una tercera persona.

También se ha referido a la "insistencia" de la Guardia Civil sobre los intentos de fuga de Maamar K., ya que, según ha explicado, su defendido iba habitualmente a Argelia y Suiza, por lo que el hecho de que se hubiera ido de España una vez muerto Ardines no implica que estuviera huyendo, especialmente teniendo en cuenta que no había tratado de extradición con Argelia.

La Fiscalía atribuye el asesinato de Ardines al odio que le tenía el inductor

La Fiscalía ha sostenido este martes que Pedro N.A., acusado de ser el inductor del asesinato del concejal de IU en Llanes Francisco Javier Ardines, planificó el crimen con la ayuda de un intermediario y de dos sicarios por el "odio profundo"que sentía hacia el edilpor la relación extraconyugal que mantenía con su esposa.



En la primera sesión de la vista oral con jurado popular que ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Oviedo por el asesinato de Ardines cometido el 16 de agosto de 2018 en la parroquia llanisca de Belmonte de Pría, la fiscal ha insistido en la implicación de los cuatro acusados, para los que pide una pena individual de 25 años de cárcel.



La representante del Ministerio Público se ha dirigido a los integrantes del jurado para advertirles de que en este juicio no habrá pruebas "directas" como grabaciones de cámaras o testigos del asesinato, pero sí indicios suficientes para considerar que los cuatro acusados son autores, unos de forma material -los dos presuntos sicarios- y los otros dos como coautor y cooperador necesario.



La fiscal ha dicho que tiene la seguridad de que Pedro N.A. planificó el asesinato por el odio profundo que tenía hacia Ardines desde que descubrió la relación con su esposa, y que Jesús M. fue intermediario al intervenir en los actos "previos y posteriores", contactar y pagar a los dos sicarios.



La investigación de la Guardia Civil fue, a juicio de la fiscal, "larga, compleja y completa" y estuvo basada en hechos indiciarios, y ha recordado que hay multitud de casos que acaban en condenas una vez que se prueba la relación de los acusados con la causa.



Por su parte, el abogado de la acusación particular, Antonio Pineda, ha explicado a los jurados que la familia de Ardines se ha personado en el procedimiento "para hacer justicia" porque los cuatro procesados actuaron de común acuerdo para atacar "por sorpresa y de forma brutal" al concejal.



La acusación particular también solicita 25 años de cárcel para cada uno de los acusados y solicita una indemnización de 400.000 euros para la viuda y los dos hijos de Ardines, frente a los 168.000 que pide la Fiscalía.