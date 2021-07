Casi la mitad de los hospitalizados COVID en Asturias ya han recibido las dosis de la vacuna

Casi la mitad de los pacientes COVID hospitalizados tienen la pauta completa de vacunación, en concreto, alrededor del 45%, y casi un 10% más ha recibido la primera de las dosis; son datos aportados por la gerente del Servicio de Salud del Principado (SESPA), Concepción Saavedra, que además ha destacado que la edad de los ingresados ha bajado hasta una media de 59 años en planta, y de 57 años en las UCI.





Los datos detallados reflejan que de los 126 pacientes que había ingresados hasta este miécoles, 60 estaban sin vacunar, otros 11 habían recibido una dosis y 55 tenían la pauta completa. Saavedra, advierte asímismo que un 5% de los pacientes con la pauta completa puede desarrollar la enfermedad y ser necesario su ingreso hospitalario.



Entre pacientes actualmente ingresados en los hospitales, el de menor edad es un jóven de 13 años, que se encuentra en la UCI, aunque también hay otros 15 menores de 30 años ingresados en planta, donde el mayor de los pacientes cuenta con 98 años, situándose la edad media en poco más de los 59 años.



Concepción Saavedra afirma que el Servicio de Salud está preparado para afrontar esta “ola jóven”, incidiendo en que la actividad asistencial y quirúrgica programada todavía no se ha visto afectada por el aumento de las hospitalizaciones de los últimos días, aunque sí se podrían ver comprometidas en un futuro las cirugías si aumenta la ocupación de las UCI por pacientes COVID y es necesario desviar personal para atenderlas.





Actualmente hay preparadas 178 camas convencionales -dos plantas del HUCA con 83, 56 en Cabueñes, 27 en el San Agustín, ocho en el Valle del Nalón y otras tantas en el de Oriente, pero también hay lista una planta más con 40 plazas más en el complejo de Oviedo y ocho más en el de Mieres.



No obstante, ha señalado que espera que no sea necesario ampliar la capacidad actual porque en esta ola las estancias medias son menores, al tratarse de pacientes más jóvenes , lo que también se refleja en la unidades de críticos, de las que hay dispuestas actualmente 20 camas en el HUCA y otras doce en Cabueñes.



Según Saavedra, sin el nivel de vacunación que se ha alcanzado en Asturias -el 71,69 por ciento ya ha recibiendo al menos una dosis- la situación ahora mismo en los hospitales "sería catastrófica" porque habría nueve veces más de ingresos que durante la segunda ola y se estaría ahora hablando de 900 hospitalizados en planta y de 150 en las ucis.



El plan de contingencia que se ha puesto en marcha de nuevo para hacer frente a esta nueva ola de la pandemia ha incluido el cribado masivo para jóvenes menores de 30 años que se puso en marcha el 22 de julio y en el más del 15 por ciento de las 10.165 pruebas PCR realizadas han dado positivo.



Los rastreadores también se han incrementado hasta los 174, sin contar el apoyo de los militares, el personal de los laboratiros se ha elevado en 48, hasta alcanzar los 472 y se ha reforzado el personal con 137 contratos directamente relacionados con la pandemia, con 865 contratos de refuerzo de vacaciones y otras 733 contrataciones.



Con estos refuerzos, mientras tal día como hoy de hace dos años había 18.828 profesionales activos en el Sespa, actualmente hay 20.579, según ha destacado Saavedra al referirse al "esfuerzo de contratación" que se ha llevado a cabo para hacer frente a esta ola en la que, según el consejero de Salud, Pablo Fernández, parece que la curva de contagios se empieza a aplanar.



En Asturias se han pedido ya más 234.000 certificados de vacunación, de haber pasado la enfermedad o de presentar una PCR negativa y se han emitido ya 125.067 certificaciones, un 25 por ciento de ellos a través de SMS.