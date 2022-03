Las listas de espera se desmadran en Asturias: casi 900 días de demora para una operación de espalda

A Esther Martínez, gijonesa de 59 años, le dijeron en noviembre de 2019 -antes de la llegada de la pandemia- que tenía que intervenirse de la espalda. Había ido a una consulta en Traumatología, en el hospital de Cabueñes, y le indicaron que la prioridad de su operación era 'normal' y que iba a tener que esperar entre 31 y 90 días... Pero no ha sido hasta este mes de marzo cuando ha entrado en el quirófano.

La gestión de las listas de espera de la sanidad pública del Principado ha elevado la demora de las intervenciones hasta los dos años y cinco meses. Durante este tiempo, esta gijonesa apenas podía hacer vida normal: "No se puede decir con palabras, tomaba muchas pastillas pero me levantaba por las mañanas y no podía caminar, y me tenía que acostar pronto por los dolores... Llegué a tener ansiedad por este motivo", ha contado en COPE.

Según los datos oficiales de la Consejería de Salud, la demora máxima para una intervención en Asturias es de 357 días, pero Esther ha tenido que esperar casi 900 días. "No me lo podía creer cuando vi esa información", ha explicado Esther, que ha denunciado que, además, "me torearon cuando venía a reclamar al hospital, me dijeron que fuera a la enfermera, la enfermera me mandaba para otro lado...", ha lamentado, en una entrevista telefónica, en COPE Asturias, desde el propio centro sanitario.

"Es una vergüenza"

Esther tiene pendientes, todavía, dos intervenciones más: una de rodilla y otra en un pie "por un tornillo que me pusieron y es demasiado largo". Teme por la tardanza porque tiene una prioridad 'baja' -en teoría, entre 91 y 180 días de espera-. Sin embargo, la experiencia hace que no se fíe: "Ya me operé por la otra rodilla y tuve que hacerlo a través del médico privado porque no terminaban de llamarme; ahora tengo esta que como siga así, tendré que hacer lo mismo porque no puedo seguir con estos dolores", explica, para añadir que "es una vergüenza que pagando la seguridad social como la pagamos, tengamos que tener un seguro privado".