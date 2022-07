Casi 420 millones se precisarían para poner a punto las carreteras asturianas

Un total de 418 millones de euros serían necesarios para poner la red de carreteras asturianas en buen estado de conservación y superar el déficit que arrastra desde hace más de una década, según la Asociación Española de Carreteras (AEC).



La señalización horizontal y vertical de las carreteras asturianas presentan un nivel deficiente de conservación, al igual que las barreras de seguridad, mientras que el estado de los firmes es de los peores del país, sólo por delante de La Rioja y Aragón.



A nivel nacional, la inversión necesaria ascendería a cerca de 10.000 millones de euros (9.918), según la AEC, que considera que para conseguir poner a punto la red viaria "no hay otro camino" que implantar la traficación por uso.



La estimación, recogida en el informe "Necesidades de Inversión en Conservación de Carreteras en España 2021-2022" que ha presentado este jueves la AEC, supone un incremento del déficit de 2.455 millones de euros respecto al estudio 2019-2020, de los cuales unos 1.500 millones se deben a la subida de precios de las materias primas.



El presidente de la AEC, Juan Francisco Lezcano, ha explicado que las necesidades de inversión son más elevadas porque han evaluado a precios de hoy el coste de las actuaciones, aunque al mismo tiempo el estudio acusa la reducción sin precedentes de la movilidad debido a la pandemia de los últimos dos años, lo que se tradujo en un menor impacto en los pavimentos.



De los 9.918 millones con los que se revertiría la "deficiente" situación de las carreteras españolas, 3.084 millones corresponden a la red que gestiona el Estado (26.000 kilómetros) y 6.372 millones, a la de los gobiernos autonómicos y forales (75.000 kilómetros).



Tras recordar que circular por una carretera en mal estado aumenta el consumo de combustible y las emisiones de CO2 un 10 %, el presidente de la AEC ha hecho hincapié en que la situación "no se arregla con parches, sino con una actuación sostenida en el tiempo", que a su juicio llevaría a invertir entre 1.600 y 1.800 millones de euros al año durante una década.



"No hay otro camino que los sistemas de tarificación por uso y las estrategias de colaboración público-privada. Nosotros no entramos en los modos o sistemas, pero creemos que la carretera es un servicio público esencial y que exista una tarificación por uso no es un disparate, si queremos que estén en un estado de conservación adecuada, que revierta en la disminución del consumo de combustible y de la emisión de CO2", ha argumentado Lezcano.