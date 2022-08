La carretera AS-29 permanecerá cortada mientras no se pueda garantizar la seguridad

El cierre de la carretera AS-29, entre San Antolín de Ibias y La Regla de Perandones, en el concejo de Cangas del Narcea, se mantendrá mientras no esté garantizada la seguridad de los usuarios, que mientras tanto deberán de utilizar la carretera del puerto de El Connio como ruta alternativa.



"No hay fecha para la reapertura, pero en cuanto sea posible se abrirá un carril", ha asegurado el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, que tiene previsto desplazarse este viernes hasta el punto en el que se produjo el argayo que la noche del pasado miércoles y que obligó a cortar esta vía.



El punto de ruptura se encuentra a más de 29 metros sobre la carretera, según la evaluación geológica hecha este pasasdo jueves con el objetivo de poder reabrir cuanto antes esta carretera, ha asegurado el consejero.



Este viernes ya se han iniciado ya las primeras actuaciones para poder llegar a ese punto y poder garantizar la estabilidad del talud, ha añadido Alejandro Calvo, que ha incidido en que la reapertura estará condicionada a la seguridad, que va a ser la prioridad, "y más sabiendo que hay una ruta alternativa por el puerto de El Connio".



Sobre esta última vía, ha señalado que se van a disponer de los medios necesarios para que esté en las mejores condiciones posibles en lo que se da solución al argayo.



El desprendimiento de tierras se produjo el pasado miércoles, 17 de agosto en torno a las diez y media de la noche, en el punto kilométrico 33,600 de la carretera AS-29, entre las localidades de Agüera del Coto y Viña.



Por el momento, los dos carriles están cerrados al tráfico y se están llevando a cabo desvíos señalizados, aunque el consejero no descarta que puede abrirse un carril mientras se llevan a cabo las obras de reparación, si es posible. Los argayos en diferentes puntos de este vial son constantes cuando aparecen las lluvias con las consiguientes inconvenientes para los vecinos de la zona.