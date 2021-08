Carreño sale este sábado de la situación 4 plus

Carreño sale este sábado de la situación de máximo riesgo por coronavirus, cuatro días después de que lo hicieran los municipios de Gijón, Gozón y Villaviciosa. Con la salida de Carreño del nivel de riesgo extremo, ninguno de los 78 municipios asturianos tendrá limitaciones de reuniones a partir de la medianoche del viernes, informa la Consejería de Salud.

Sólo Aller se mantendrá en el nivel 4 plus, aunque en este caso esa declaración no conlleva la prohibición de reuniones de más de diez personas en el exterior. Esta excepción se aplicó porque el empeoramiento de los datos en Aller fue consecuencia de un brote conocido y controlado, por lo que las autoridades sanitarias no consideraron necesario pedir la limitación de reunión en el exterior, aunque sí se recomienda.

El 2 de agosto entraron en el nivel 4+ Oviedo, Siero, Laviana y Mieres, que dejaron atrás el día 16 el nivel de riesgo 4+, además de Gijón, Gozón y Villaviciosa, que salieron de ese nivel el pasado miércoles, y Carreño. Con una ocupación del 7,72 por ciento de las ucis por pacientes covid, la incidencia acumulada a 14 días en el concejo de Carreño se había situado el pasado día 25 en los 203 casos por cada cien mil habitantes, y a siete días, en menos de 20 casos.