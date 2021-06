Carlos Paniceres recibe emocionado el premio "Ovetense del Año"

Durante los meses más duros de la pandemia se puso al volante de una ambulancia para echar una mano, poco después delega su cargo como presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo y se toma un tiempo en excedencia; Carlos Paniceres, consejero delegado de Transinsa, la empresa que gestiona el tranporte sanitario en Asturias recibe el premio “Ovetense del Año” que organiza y entrega la revista “Vivir Oviedo”. Representantes del mundo empresarial, judicial, sanitario, de la Iglesia, de la Fundación Princesa de Asturias y político, con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, homenajean a Carlos Paniceres, Unas trescientas personas, en definitiva, arropan a un Carlos Paniceres que saludó a todos uno por uno.





Durante su intervención, el premiado visiblemente emocionado recordó la dureza y la dificultad de estos meses vividos y afirmando que Asturias y Oviedo tienen futuro: depende de nosotros porque no llegará sin luchar.





El presidente del Principado, Adrián Barbón, se deshizo en elogios hacia Carlos Paniceres: no hay mejor reconocimiento para hacer una reivindicación de ese diálogo y ese consenso quela figura de Carlos Paniceres, porque genera ilusión, la transmite, y si me permiten la broma, la aguantamos. Adrián Barbón también hacía referencia al futuro para la Fábrica de Armas de La Vega: hoy en una Asturias cambiante que necesita de consensos y diálogos, alcalde, recogo tu petición, tiendo la mano y vamos a trabajar juntos para que conseguir que La Vega se convierta en una realidad al servicio no solo de la capital del Principado, sino de toda Asturias como proyecto transformador.





El alcalde de Oviedo, por su parte, le decía al presidente del Principado hagamos que el próximo mes de septiembre sea en el que nuestros sueños puedan al fin hacerse realidad, poniendo en marcha de verdad, con un calendario y unos plazos concretos, la recuperación de La Vega para el futuro de Asturias y de Oviedo.