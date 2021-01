Canteli suplica a Barbón que no cierre los bares ni los comercios

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha pedido este viernes que se trate de "conjugar" la seguridad sanitaria con la actividad económica ante la previsión del Gobierno del Principado de anunciar nuevas restricciones frente a la pandemia. "Pido por Dios que no cierren los negocios, que no cierren los comercios, que no cierre la hostelería", ha dicho en declaraciones a los medios.

"Pido que sepamos conjugar la protección sanitaria, que hay que respetarla al 100% y yo lo defiendo permanentemente, con la parte económica que puede ser una debacle también", ha añadido.

Canteli ha reiterado así su apuesta por compaginar la protección frente a la COVID-19 con el mantenimiento de la actividad para evitar una "debacle total" de la economía de Asturias y de Oviedo.

Respecto al comité de crisis, el alcalde ha apuntado que no se convocó para la última decisión del Gobierno autonómico y de momento el Ayuntamiento de Oviedo no está citado para nuevas reuniones.

NUEVAS RESTRICCIONES

La portavoz del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, ha anunciado este viernes que la Consejería de Salud ya trabaja en nuevas medidas "rigurosas, contundentes y proporcionadas" ante el avance de la pandemia, que en Asturias ya está evolucionando de manera "mala y preocupante".

Según Álvarez, este avance de la pandemia se debe a que la ciudadanía se "relajó". "No hemos hecho todo lo bien que deberíamos haber hecho", ha resaltado, para después subrayar que "aquí tenemos las consecuencias" y pedir a la ciudadanía que se autoconfine. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo ha explicado que la intención es tomar medidas con "la mayor agilidad posible" para frenar el crecimiento de los contagios.

Salud, ha remarcado, trabaja "sin descanso" desde hace días en el diseño de la respuesta a la tercera ola en la que Asturias ya está inmersa. Las nuevas medidas serán anunciadas este sábado y se aplicarán la semana que viene. Se trata, ha agregado, de medidas "muy precisas" para evitar interpretaciones erróneas.