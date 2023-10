Canteli, sobre el AVE a Asturias: "Bienvenido sea lo que viene, pero no es el AVE, es una vergüenza"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha criticado este domingo las condiciones de la llegada de la alta velocidad a Asturias, prevista para noviembre, aunque aún sin fecha concreta. En una atención a medios junto al coordinador general del PP, Elías Bendono, Canteli ha asegurado que "es una auténtica vergüenza".

"Estoy muy feliz de que llegue 'ese' AVE, que no es el AVE. No es AVE en el tramo La Robla-León, un AVE que llega a Lena, a 40 kilómetros de Oviedo, que no tiene trenes y que va a reducir en poco más de una hora el viaje a Madrid, cuando tendrían que ser dos horas y pico", ha lamentado.

"Pero bienvenido sea lo que viene, proque vende mucho decir que el AVE llega a Asturias y vendrán turistas, aunque sea engañados", ha reconocido el alcalde ovetense.

"Una falta de respeto"

El secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha criticado, por su parte, las palabras utilizadas, de forma irónica, por la delegada del Gobierno en Asturias, cuando fue preguntada por los cortes en la 'Y' a causa de las obras del tercer carril. Delia Losa dijo que "ya sabemos que en Asturias todos somos ingenieros".

Queipo ha asegurado que "es una falta de respeto evidente", añadiendo que "no somos ingenieros, somos asturianos, pacientes y sufridores de una mala gestión de las infraestructuras que ha hecho que llevemos casi 5 años para ampliar un carril en la 'Y'".