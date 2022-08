Canteli resta importancia a la reunión entre Queipo y Cascos: "No perjudica a nadie"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, considera que "no es malo" ni para el PP ni para su ex secretario general y fundador de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, que haya un acercamiento entre ellos y también cree que no hay que dar la importancia que se le está dando a esa cuestión



"Tender lazos y el arreglar una situación un poco distante en ciertos momentos no es malo para nadie, ni para el partido ni para Cascos", ha afirmado el alcalde ovetense al ser preguntado sobre la polémica suscitada a raíz de que el exdirigente popular comiese el pasado domingo con el secretario general de los populares asturianos, Álvaro Queipo.



La dirección nacional del PP avaló ayer la reunión que el número dos del partido en Asturias mantuvo con Álvarez-Cascos y que ha generado malestar en el sector que apoya a la presidenta de los populares en el Principado, Teresa Mallada.



Canteli ha dicho desconocer "que haya malestar en el partido" y ha asegurado que, al hecho de que "un militante del PP coma con un exvicepresidente del Gobierno y un asturiano como es Álvarez- Cascos, se le está dando una importancia que no tiene".



"Comieron juntos y punto. Lo que pasa es que hay gente que le gusta dar vueltas a las cosas", ha agregado el edil, que ha calificado ese enscuentro de correcto, que no ve ningún problema en él y que no cree que vaya a debilitar o beneficiar porque lo considera un "tema absolutamente neutro".



Sobre la opinión que sobre este encuentro tenga Mallada, el alcalde ovetense ha dicho que es una cuestión que desconoce y que no sabe si está contenta o descontenta y que para decidir sobre quién encabezará la lista de los populares en las elecciones autonómicas del próximo año está el partido.



Lo que no ha querido contestar es sobre si desde Génova ha sido preguntado sobre quién le parece que debería encabezar la lista de los populares a la presidencia del Principado.



Sí que ha reiterado que, si le dejan, él si que volverá a encabezar la lista municipal de Oviedo porque está "bien físicamente" y se considera "mejor alcalde" que cuando llegó al Consistorio hace tres años.



Canteli, que ha visitado este miércoles la Feria de Muestras de Asturias, ha asegurado que ya tiene perfilado el equipo con el que se presentará a los próximos comicios, "pero no completo", y ha evitado pronunciarse si cuenta en él con el primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, de Ciudadanos, "por respeto a otros partidos que hoy están ahí".