Canteli al rector: "que se gaste el dinero en hacer nuevos edificios y no en trasladar Minas"

La herida se agranda. Después de hacerse público el Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo que incluye el traslado de la Escuela deMinas de Oviedo al Campus de Barredo en Mieres, ha vuelto a levantar las iras del alcalde de la ciudad. Un Plan Estratégico que tiene que pasar primero por el Consejo de Gobierno de la institución académica, y después por su Consejo Social en el que están representados los agentes sociales (la patronal y los empresarios) y el Principado.

Alfredo Canteli le pide al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde que reaccione y que escuche a la gente, porque el claustro de la Universidad no representa a los 220.000 habitantes que tiene la ciudad y que están pidiendo que la Escuela se quede en Oviedo, "hay que escuchar a la ciudadanía, a los alumnos, a los profesores, a los ex alumnos que día tras día están pidiendo que no se mueva la Escuela, el clasustro son su gente", dice el alcalde. El regidor ovetense advierte de "aquí no hay nada definitivo porque vamos a defender lo que es nuestro, que el rector deje la Escuela donde está y no siga adelante con esta situación que no tiene ningún recorrido". Añade Canteli "que el rector se gaste los dineros en hacer nuevos edificios y desarrollar la Universidad, porque llevar la Escuela a Mieres no soluciona nada, ni en Oviedo ni en Mieres, yo espero que el Consejo Social valore esta situación y que reaccionen porque están a tiempo".

Ante la insistencia de los medios de comunicación, Alfredo Canteli pone un ejemplo "tú si tienes un hijo y quiere irse de casa porque quiere autonomía, al día siguiente que no venga pedirte comida ni dinero para pagar la renta, la autonomía es poder hacerlo tú perse, si la Universidad quiere llevar a cabo todos estos movimientos, depende de la financiación del Principado, y el Principado somos todos y Oviedo tiene una participación del veintetantos por ciento sobre la economía de Asturias", sentencia el alcalde.