Canteli plantea una Politécnica en El Cristo con las ingenierías de Minas, Química e Informática

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha planteado este jueves como "alternativa", para poner fin al "desencuentro institucional" generado con la Universidad por el anuncio del traslado de la Escuela de Minas al campus de Mieres, que Minas comparta su sede actual en la capital con la Facultad del Profesorado hasta que se ponga en marcha en El Cristo el espacio para una politécnica en la que quedaría incluida Minas junto a Químicas e Informática, y ha atribuido únicamente al presidente regional, Adrián Barbón, la capacidad de definir el futuro de la institución docente.



El regidor ovetense ha realizado esta declaración institucional en una comparecencia ante los medios, celebrada en Salón de Plenos del consistorio, en la que ha enfatizado que para "este humilde alcalde" es "innegociable" que Oviedo no pierda su Escuela de Minas, y ha sostenido que quien está en "condiciones de definir el futuro" de la Universidad asturiana es el presidente del Principado.



"Adrián Barbón me llamó para informarme sobre la propuesta que presentó para ampliar el campus de El Cristo en los edificios del antiguo HUCA y yo le expresé claramente que apoyamos ese proyecto, pero que Minas debería de estar incluido para permanecer en Oviedo", ha revelado el regidor, que se ha pronunciado "alto y claro" para afirmar que le gusta "mucho más el plan de Barbón que el Monopoly estratégico del rector".



Canteli se resiste a creer que Barbón "perpetre este expolio" contra Oviedo y ha apelado a "su inteligencia, personal y política, para buscar una solución que satisfaga a todas las partes".



"Voy a dar todas las batallas políticas, judiciales y personales que sean necesarias para impedir que este emblema de Oviedo nos sea arrebatado por razones estrictamente políticas", ha dicho.



Ha acusado al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, de "falta de respeto y de diálogo", presentando un plan "sin previamente hablar" con el ayuntamiento, y de pasar de decir en su campaña electoral que los estudios de Minas "están donde están y bien están ahí" a plantear que el traslado de Minas a Mieres es "innegociable".



Canteli ha negado que esté actuando por su "cuenta" en defensa de que la Escuela de Minas continúe en Oviedo, sino que lo hace "siguiendo un mandato" del pleno municipal, cumpliendo una decisión "unánime de todos los grupos" que conforman la corporación.



El regidor ha negado haber atacado a la comunidad universitaria mientras que ha reprochado a Villaverde que lo hubiera hecho a los ovetenses presentando un plan estratégico que "iba a ser la panacea para resolver todos los problemas de espacio, haciendo que lo votaran en los órganos de gobierno y en el Consejo Social y, finalmente, tirándolo a la papelera para abrazar el nuevo plan presentado por Barbón en el debate de la región".



También ha afeado al rector que "abrace" el nuevo plan, "aceptándolo sin remilgos", y en este aspecto ha llamado la atención sobre la autonomía universitaria, en relación a la cual Canteli ha dicho que "quien paga" es el Principado y que "quien decide es quien paga".



"El rector habla de dignidad y autonomía, cuando ha aceptado que una y otra dependan de una declaración de 10 minutos del presidente del Principado", ha sostenido el alcalde, que ha rechazo plantear "chantajes" y sí el apoyo municipal a la propuesta de ampliación del campus de El Cristo y la reunificación de las sedes judiciales en Llamaquique.



Canteli, que ha alertado de la "agresión intolerable e injustificable a Oviedo por parte del rector", ha apuntado que "durante años se ha disminuido la dimensión universitaria" de la ciudad en favor de otros campus, y ha abundado que el traslado de Minas es "un paso más en esa vieja estrategia".



En su opinión, Ignacio Villaverde "no es el interlocutor adecuado" y su plan estratégico "ya no existe" porque "llegó el presidente del Principado y en 10 minutos presentó otro, mucho mejor, que el rector se apresuró a abrazar".



"Que no nos engañen con lo de la autonomía universitaria", ha afirmado Canteli, que ha indicado que "queda claro que el primero que renuncia" a ella es el rector.



Canteli ha concluido su declaración "zanjando" cualquier debate con Villaverde, que "ya ha dejado claro que no ofrece alternativa alguna a su interés en quitarle" Minas a Oviedo, si bien "quien tiene que tomar una decisión, explicarla y asumir la responsabilidad" es el Gobierno regional.

La propuesta de Canteli

Frente a un rector que "no ha querido abrir ninguna vía de diálogo" ni con el Ayuntamiento ni con la Escuela de Minas, Canteli ha propuesto una alternativa que pueda "poner fin a este desencuentro institucional".

"Una vez aceptado por el rector que los problemas de espacio de Ciencias no son tan acuciantes y que al final al edificio de Minas solo irán unas aulas de la Facultad del Profesorado, la alternativa pasaría, en una primera fase, por compartir ese edificio con la Escuela", ha explicado.

El regidor local ha añadido que, con los actuales estudiantes de Minas, quedaría espacio para recibir a otros 400 alumnos de otras disciplinas, algo que "resolvería sobradamente" los problemas de espacio actuales de estos centros.

En una segunda fase, Canteli propone recuperar los planes de la Universidad para crear en el campus de El Cristo una Politécnica aprovechando los edificios del viejo hospital, reuniendo en un mismo edificio las ingenierías de Minas, Química e Informática.

"Creo que, con buena voluntad por parte de todos, esta opción pondría fin a un desencuentro que en nada beneficia ni a la Universidad, ni a Oviedo, ni a Asturias", ha dicho.