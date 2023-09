Canteli insiste que "no va a haber marcha atrás" con los chiringuitos de San Mateo

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha insistido este jueves en que "no va a haber marcha atrás" con la retirada de los chiringuitos tradicionales de las fiestas de San Mateo. "No sé cómo tengo que decirlo", ha remarcado, asegurando que el cambio a casetas hosteleras "sanitariamente era necesario".

El alcalde se ha acercado hasta el Campo San Francisco con la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, para visitar los trabajos de puesta en marcha del mercado artesano que tendrá lugar con motivo de las fiestas. Allí, ante preguntas de los periodistas sobre el planteamiento de IU-Convocatoria por Oviedo para negociar la vuelta de los chiringuitos tradicionales a San Mateo, Canteli ha subrayado que se presentó a las elecciones en 2019 "diciendo que no quería los chiringuitos tradicionales".

"No va a haber marcha atrás mientras sea alcalde", ha aseverado, asegurando que "es inviable" y que los concejales de IU ya lo saben porque se lo dijo "personalmente". Las casetas hosteleras, ha agregado, "son sanitariamente mucho mejores, mucho más ordenadas" y se adjudican por subasta y "no a dedo como se hizo treinta y tantos años". El regidor ha argumentado que, tras los años de pandemia, en los que los hosteleros lo pasaron "muy mal", no le parece bien que "vengan los partidos políticos a hacer caja en las fiestas de San Mateo". Sí pretende el Equipo de Gobierno mantener las casetas para asociaciones, que se pueden ampliar a cinco.

A las puertas del inicio de las fiestas locales, el alcalde espera que se desarrollen "con buen tiempo", ya que "todo lo demás está asegurado". "Lo están trabajando mucho todos los concejales, todo el personal y todos los funcionarios, para que las fiestas sen un éxito realmente, y lo van a ser", ha asegurado.

Con motivo de las fiestas de San Mateo, el Ayuntamiento ha vuelto a ofertar casetas en el Campo San Francisco para que los artesanos que lo deseen puedan vender del 15 al 24 de septiembre sus productos. Las casetas estarán abiertas de lunes a viernes de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los festivos y el día de América en Asturias, en horario ininterrumpido de 13.00 a 21.00 horas. La concejala Leticia González ha explicado que este año se ha incrementado el número de casetas de 15 a 25 para cubrir la demanda de productores que querían participar. "Incluso tenemos todavía lista de espera", ha asegurado. Para la edil este mercado es "un gran atractivo" dentro de las fiestas de San Mateo, por lo cual el Ayuntamiento ha optado también por instalar una caseta promocional del Camino Primitivo con actividades lúdicas para el público infantil e información turística.