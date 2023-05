Canteli: "Hay que pelear para que no volvamos al tripartito que hundió a Oviedo"

El alcalde de Oviedo y candidato del PP a la reelección, Alfredo Canteli, ha arengado a sus compañeros de lista a "pelear" desde la humildad para obtener un "gran" resultado que evite que se repita lo ocurrido en el pasado con un tripartido de izquierda que gobernó desde 2015 a 2019, con una gestión que "hundió" al consistorio en la "miseria más total".



"Por fin llegó el momento, ya no valen cuentos, empieza la campaña de verdad", ha dicho el aspirante a repetir como regidor del consistorio ovetense, durante el acto de inicio de la campaña de las elecciones municipales del 28M, celebrado en el quiosco de la música del Paseo del Bombé, al que también ha asistido el candidato popular a la Presidencia del Principado, Diego Canga, además los miembros de la lista local.



Canteli ha pedido a sus compañeros de formación que salgan a la calle a luchar por el "mejor" resultado, con una actitud de "humildad, trabajo y mucha lucha" y pelear por el voto que les lleve a obtener un "gran" resultado.



"No voy a decir cuál es pero lo sabéis todos perfectamente", ha dicho el líder de los populares ovetenses, que ha argumentado que el partido tiene que "llegar" a la mayoría -sin mencionarlo de manera expresa- porque tiene "calidad y posibilidades" para hacerlo, por eso "nada de encogerse" y "mucha presencia" en la calle para conseguir que la gente vaya a votar.



"Vamos a pelear fundamentalmente por lo mejor por Oviedo", ha subrayado Canteli, convencido de que cualquier otra opción "no es buena" para el municipio.



"No volvamos a lo que ya pasó" con un tripartido que gobernó desde 2015 a 2019, con una gestión que "hundió" a Oviedo en la "miseria más total", ha concluido el candidato popular: "Hicimos muchas cosas, pero no fue nada, tenemos que hacer muchas más en los próximos cuatro años". EFE