Canteli garantiza que la obra del Palacio de los Deportes se hará en plazo sin perder fondos europeos

El alcalde de Oviedo en funciones, Alfredo Canteli, ha afirmado este jueves que la paralización por parte de la Consejería de Cultura de las obras de remodelación del Palacio de Deportes no conllevará retrasos en el plazo de quince meses previsto para su finalización, por lo que no teme que se pierda la financiación que aporta los fondos de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI).



En declaraciones a los periodistas antes de asistir a un encuentro sobre inteligencia artificial organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias, Canteli ha criticado las declaraciones del concejal de Economía, Javier Cuesta -que no seguirá en el próximo mandato- que ha avisado de que los retrasos dificultarán certificar a finales de año los trabajos financiados por Bruselas.



"O miente o no se informó debidamente para opinar. Esta paralización no afecta para nada a la ayuda de los 600.00 euros de los EDUSI. La obra seguirá", ha aseverado el alcalde, que ha recalcado que "Javier Cuesta sabrá de economía pero de obras no sabe más el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructuras y Distritos, Nacho Cuesta".



La Consejería de Cultura dictó una resolución para la paralización parcial de las obra de remodelación del Palacio de los Deportes hasta que Patrimonio del Principado realice un informe que garantice el cumplimiento de algunos requisitos para actuar en este edificio catalogado.

El alcalde ha explicado que los arquitectos del proyecto remitieron al Principado toda la documentación el pasado 26 de mayo y “los papeles no se han cruzado debidamente, pero la respuesta ya está enviada”, informa EFE.

Canteli está tranquilo porque “la obra está autorizada, negociada y pactada con la Consejería de Cultura y no estamos haciendo nada que no estuviera previsto" por lo que espera que "se resuelva en breve"