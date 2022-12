Canteli desautoriza a Javier Cuesta, tras sus declaraciones sobre el Calatrava: "No estuvo muy afortunado"

El Ayuntamiento de Oviedo sigue avanzando en el camino para conseguir quedarse dos plantas de la galería del Calatrava. El equipo de la concejalía de Infraestructuras, capitaneado por Nacho Cuesta, camina hacia una solución legal, descartando la dación en pago y explorando una fórmula jurídica mediante una donación.

El Ayuntamiento se quedaría así dos de las tres plantas y el fondo Varia la otra, con la intención de poder revitalizarla. Tras las declaraciones esta semana del concejal de Economía, Javier Cuesta, poniendo en duda la legalidad de la operación, el alcalde Alfredo Canteli le ha desautorizado y ha reafirmado la legalidad de la operación: "El concejal no estuvo muy afortunado. El fin es adquirir eso y hacerlo legalmente con el beneplácito de los técnicos. No vamos a hacer ninguna irregularidad. Mientras Nacho Cuesta y yo estemos en el Ayuntamiento no va a haber irregularidades. Lo haremos bien. Tenemos bases para saber que lo podemos hacer y lo llevaremos a cabo".

El concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, descartaba la dación en pago como fórmula: "Nunca nadie ha hablado de una dación en pago. De la única dación que se ha hablado es de la empresa concursada al fondo. Nunca nadie ha hablado de que se fuera a llevar a cabo una dación en pago de ese activo al Ayuntamiento. Nunca jamás hemos hablado de eso". Y apuesta por seguir caminando en fórmulas legales: "Estamos tratando de alcanzar un acuerdo para que el Calatrava, que constituye un problema y una herencia envenenada pueda tener una solución y ser algo positivo para Oviedo. Con todos los soportes legales. Las opciones que se barajan ya las hemos explicado. Estamos trabajando en una fórmula jurídica que permita que a través de una donación el Ayuntamiento pueda adquirir dos de esas tres plantas y que el fondo pueda desarrollar una de ellas. Contando con todos los informes municipales que conformen un expediente y que el Ayuntamiento pueda firmar un convenio".