Canteli considera "un lujo para Asturias" la candidatura de Diego Canga

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, avala la elección de Diego Canga como candidato popular a las elecciones autonómicas de 2023. El regidor se suma así a los buenos recibimientos para el ovetense, que continúa con su actividad en Bruselas mientras avanzan los trámites en el PP para su designación oficial.

Canteli considera "un lujo para Asturias" la designación de Canga: "Me parece magnífico. Es el presidente que necesita Asturias. Viene de Europa y en Europa hay mucho dinero que no estamos aprovechando. Conoce la agricultura, la ganadería, la empresa y preside Compromiso Asturias. Lo conozco mucho, es mi amigo".

La designación de Canga saca de las quinielas a Álvaro Queipo que era uno de los nombres que se barajaba: "Sonaba, pero creo que esa opción nunca estuvo. Es un hombre joven, con preparación, es querido en el partido... La labor que puede hacer al frente del partido es importante. Este partido hay que reorganizarlo y rearmarlo. Estoy seguro de que va a armar un partido fuerte. Tiene todo mi apoyo".

El hecho de que Canga no esté afiliado al partido, como Canteli, no es un inconveniente: "Soy el mismo afiliado que sin afiliar. Es mi partido. Siempre fue mi partido. Lucho por él y estoy seguro de que Diego hará lo mismo".

El nombramiento de Diego Canga ha recibido elogios en otras formaciones de centro derecha como Ciudadanos y VOX. Canteli habla de "unión": "Algo tiene cuando lo apoyan. La derecha tiene que coger el poder en Asturias de una vez por todas. La unión hace la fuerza. A lo mejor para conseguirlo tienen que ir por ahí los tiros". De lo que no ha querido hablar es de la posible integración en las listas populares de miembros de Ciudadanos: "Ahí no opino. Mientras siga funcionando como partido no me voy a inmiscuir nunca con un partido con el que además tengo una gran relación".