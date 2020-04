Cangas del Narcea pide ayuda para cazar a un vendedor ilegal de mascarillas

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha alertado este miércoles de la posible estafa telefónica detectada en el municipio, ya que varios vecinos ha recibido una llamada falsa, que realizan personas que se hacen pasar por sanitarios del hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa. En la llamada, se solicitan datos personales como los nombres, DNI o la cantidad de personas que viven en el domicilio. El objetivo de esta llamada es acercarse al domicilio para impartir una supuesta charla sobre el COVID-19.

El alcalde, el socialista José Víctor Rodríguez, ha pedido a los vecinos que extremen la precaución ante estas llamadas y les ha advertido de que "bajo ningún concepto se deben facilitar datos personales".

Se trata de una posible estafa en la que, "no constan afectados aunque si saben que hay vecinos que recibieron la llamada". Por ello, el regidor ha insistido en que, "no se debe hacer caso a este tipo de llamadas", y todo aquel que la reciba debe ponerse en contacto con la Policía Local o la Guardia Civil de manera inmediata.

Venta ilegal de mascarillas a domicilio

Asimismo, una furgoneta está vendiendo mascarillas a domicilio en la zona rural del concejo, una venta que "no está autorizada", ha advertido Rodríguez, quien ha advertido que este tipo de material "no sigue los cauces legales", por lo que se podría poner en riesgo a la población si el material de protección de la mascarilla no es el adecuado.

El alcalde ha pedido colaboración a los vecinos que, si detectan esta venta, "anoten la matricula y den aviso a la Guardia Civil o a la Policía Local".

Los vecinos podrán llamar para presentar denuncia o alertar al teléfono de la Guardia Civil de Cangas del Narcea (985.81.01.19) o al de la Policía Local de Cangas (985.81.38.66).