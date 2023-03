Canga responde a Barbón: "Cada vez me paran más votantes del PSOE para decirme que me van a votar"

"Me entran por un oído y me salen por otro". Así responde el candidato del PP al Gobierno de Asturias, Diego Canga, a los comentarios del presidente del Principado, Adrián Barbón, que días atrás aseguraba que existe malestar interno entre los populares por el proceso de designación de su cabeza de lista.

Canga asegura que "no voy a perder el tiempo en cosas de la burbuja política. Mi adversario es un vividor de la política y le interesa esa burbuja"

"No le hago mucho caso", ha explicado Canga para, a renglón seguido, explicar que "cada vez nos paran en la calle más votantes socialistas para decirnos que nos van a votar por tres razones: porque no les gusta Pedro Sánchez, porque no les gusta Adrián Barbón y porque no les gustan ni Sánchez ni Barbón”.

El candidato popular asegura que también le están ofreciendo su voto "gente que, hasta ahora, se abstenía".

Canga ha avanzado además que facilitará más nombres de la futura candidatura autonómica después de Semana Santa y se ha mostrado satisfecho por el ritmo de designación de los cabezas de listas municipales que ha permitido elegir ya a los de más de 60 concejos.

CONSEJERÍA DE DEPORTES

El candidato del PP a la presidencia del Principado ha presentado junto a la candidata a la alcaldía de Gijón, la campeona olímpica Ángela Pumariega, las propuestas del partido en materia deportiva que buscan dar la vuelta a la situación del deporte en la región, fiel reflejo del nulo apoyo del Gobierno a la actividad deportiva y que incluyen la recuperación de la Consejería de Deportes "abolida por Barbón". Impulsar el deporte en el sistema educativo, una ley del mecenazgo, impulsar el deporte base y el de élite o el impulso de las instalaciones deportivas son otras de las líneas que propone el PP. Todo ello para hacer frente al "abandono" al que consideran el PSOE ha sometido al sector, al que destinan únicamente un 0,31% del presupuesto. "Frente a los 17,8 millones que destina el PSOE nosotros queremos llegar a los 60 millones a final del mandato", ha indicado Diego Canga, que ha manifestado que duplicarán en 2024 el presupuesto actual, informa Europa Press. También propone el PP la creación de la marca Asturias Deporte Natural así como impulsar el deporte al aire libre con propuestas orientadas a la desestacionalizar la demanda turística.