Canga presenta tres nuevas caras en la lista autonómica, en busca de la "renovación necesaria"

El candidato del PP al Principado, Diego Canga, ha indicado que en la confección de la lista autonómica busca una "renovación" que era "necesaria para tener opciones de victoria". Así, va a incorporar a personas que vienen del sector privado ya que "no me gustan mucho los vividores de la política".

Así lo ha indicado Canga durante la presentación de Susana Fernández Arias, Andrés Ruiz y Gemma García como candidatos por la circunscripción central. El cabeza de lista 'popular' no ha querido explicitar en qué puesto de la lista irán, pero ha querido dejar claro que será "en un número suficientemente alto" para que los tres sean diputados.

Estos tres nombres se suman a Álvaro Queipo --cabeza de lista por el Occidente, Luis Venta --cabeza de lista por el Oriente-- y Pilar Fernández Pardo --número dos por el Centro-- en una lista autonómica basada en la "renovación". "No puedo criticar que el 'sanchismo' haga más de lo mismo y hacer más de lo mismo", ha señalado Canga.

Sobre los tres nombres presentados este miércoles en una rueda de prensa en la sede de los 'populares' en Oviedo, Canga ha indicado que son personas que tienen un trabajo en el sector privado. Así, el gijonés Andrés Ruiz, además de presidente de Nuevas Generaciones de Asturias y miembro de la Junta Directiva del PP nacional, trabaja como adjunto a la Dirección General en el grupo empresarial Resnova.

Por su parte, la avilesina Susana Fernández, es abogada con un despacho en su ciudad natal y pertenece al elenco de letrados del Arzobispado de Oviedo. Forma parte del PP asturiano y es miembro de su Comité de Garantías.

Para finalizar, la allerana Gemma García, que no milita en el PP, ha trabajado en la Dirección de Compras de El Corte Inglés y fue directora de esta empresa en el Reino Unido. Canga ha destacado que vivió 15 años en China y que domina chino mandarín y chino cantonés, lo que ayudará, ha explicado, a atraer inversiones a Asturias y fomentar la exportación de productos cárnicos.

"Estoy pensando en ganar y gobernar y, claramente, uno de los ejes será atraer inversiones extranjeras para Asturias", ha señalado, para criticar que "Barbón no ha ido ni una sola vez a Bruselas, muy mal indicador de la intención de internacionalizar Asturias". "Las inversiones no se consiguen desde el sofá", ha indicado.

Por otro lado, preguntado por la incorporación de cargos de Ciudadanos a las listas, el candidato 'popular' ha afirmado que hablar de ese tema "no toca hoy" y ha explicado que en "varias semanas" hará públicas las listas autonómicas definitivas. "No voy a tener ninguna prisa, me gusta ir a mi propio ritmo", ha sentenciado.